Nå blir «nyheter» på Vinmonopolet lovlig igjen

– Forbrukere skal kunne få denne informasjonen når de besøker Vinmonopolet, slår helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fast.

Den 20. januar i år kom Helsedirektoratet med en ny tolkning av regelverket for alkoholreklame. Den nye tolkningen innebar at Vinmonopolet og taxfreebutikker ikke kunne presentere nye varer i sortimentet sitt som «nyheter».

Ifølge Helsedirektoratet kunne hylleetikettene til alkoholholdige varer kun merkes med «faktabasert, nødvendige opplysninger», som for eksempel «søt» og «økologisk».

At en vare var en «nyhet» ble vurdert som unødvendig og dermed ulovlig.

– Opplysninger om at et produkt er en «nyhet» er imidlertid ikke tillatt, da det verken faller inn under noe unntak fra reklameforbudet eller er å anse som en nødvendig opplysning for å velge riktig produkt, skrev direktoratet på hjemmesidene sine.

Nyheter er lov

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet kommet på banen. I et brev til Helsedirektoratet presiserer de nå at det ikke foreligger noe generelt forbud mot å informere om at man har nye produkter i sitt sortiment.

I brevet slår de fast at en etikett med teksten «nyhet» ikke er ulovlig alkoholreklame.

– Vi har i dag presisert i et brev til Helsedirektoratet at det ikke foreligger noe generelt forbud mot å informere om at man har nye produkter i sitt sortiment. Det innebærer at Vinmonopolet og andre aktører kan informere kundene om hvilke produkter som er nye i sortimentet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Høie understreker at reklameforbudet er et viktig virkemiddel i alkoholpolitikken, og at det må foretas en konkret vurdering om informasjonen rundt en vare er nøytral og ikke faller innunder reklamebegrepet.

– Informasjonen må formidles på en slik måte at den ikke virker salgsfremmende og den må ikke utmerke seg i forhold til annen informasjon om produktene, sier Høie til NRK.

Helsedirektoratet bekrefter overfor NRK at de har mottatt brevet, men sier at de ikke kan uttale seg om saken før de har fått lest igjennom innholdet.

Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet sier til NRK at de vil forholde seg til den nye informasjonen på en konstruktiv måte.

– Vi vet at noen av kundene våre er ute etter å handle nye produkter. For dem vil en slik presisering være nyttig, at vi kan merke det som en nyhet, sier Bing Lorentzen.