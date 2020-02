Å løse problemer som ikke finnes

Det er rart at en skal være nødt til å si det: Vinmonopolet bør få lov til å fortelle kundene hva som er en «nyhet» i fysiske butikker, ikke bare på nettsiden sin.

Winston Churchill sa at «hvis det vedtas 10 000 regler, mister man respekten for loven». Slik er heldigvis ikke situasjonen her i Norge. Det betyr likevel ikke at politikere skal vedta lover folk ikke skjønner poenget med.

Vår jobb som politikere er å vedta lover med gode begrunnelser som folk forstår. Når Helsedirektoratet insisterer på å bruke mikroskop for å finne problemer som ikke eksisterer, risikerer vi at folk mister respekten for loven.

Modernisering og fornyelse forsterker folks oppslutning om en fornuftig alkoholpolitikk.

Det er bred politisk enighet om at vi skal ha et strengt forbud mot alkoholreklame i Norge. De største bransjeorganisasjonene på alkoholområdet støtter også dette. Selv om alkoholreklame er forbudt, er det lov å komme med faktaopplysninger om produktet. Eksempler kan være at en vin er «søt», «økologisk» eller i «miljøvennlig emballasje».

Lager problemer

Forrige uke kom Helsedirektoratet med en ny tolkning av regelverket for alkoholreklame. Dessverre har Helsedirektoratet begynt å oppføre seg mer katolsk enn paven når de skal vurdere hva som er en «faktaopplysning»: Vinmonopolet kan ikke lenger presentere nye varer som «nyheter» i sine fysiske butikker som viser oss som kjøpere at en vin i sortimentet faktisk er ny.

At noe er en «nyhet» er en faktaopplysning, på lik linje med hva som er «søtt» og «økologisk». Det som gjør dette enda mer uforståelig, er at det er lov å skrive at noe er en «nyhet» på Vinmonopolets nettsider.

Dersom dagens regelverk strider mot sunn fornuft, bør regelverket endres.

Det blir for dumt når Vinmonopolet må leke ordleken med Helsedirektoratet om hvilke ord som kan brukes når og hvor.

Samfunnsutviklingen må styre regelverket

Det er politisk enighet om hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Det betyr likevel ikke alle deler av alkoholpolitikken kan være fredet for all fremtid. Når samfunnet endrer seg, må politikken endre seg.

Det betyr at dersom dagens regelverk strider mot sunn fornuft, bør regelverket endres.

Skal vi beholde en restriktiv alkoholpolitikk må regelverket endres i takt med samfunnsendringene. Hvis ikke mister reglene sin legitimitet.

Regelverket er allerede modernisert

Vår Høyrestyrte regjering har senket alkoholavgiften for mikrobryggerier. Det er nå lov å selge sterk sider og mjød fra gårdsprodusenter. I tillegg skal Vinmonopolet få noe større fleksibilitet når det gjelder åpningstider.

At noe er en «nyhet» er en faktaopplysning

Vinmonopolet har også vært igjennom store endringer, og forsterket sin posisjon som det populære varemerket det er i dag. Før solgte de alle varer bak disk. Nå er det god informasjon om produktene på nettsidene, og de har post- og hjemlevering. Vinmonopolet har modernisert seg på en måte som gjør at det er uaktuelt å oppheve monopolet.

For at folk skal respektere lovene må de ha støtte av befolkningen og følge samfunnsutviklingen. Norge har heldigvis ikke 10.000 regler, og folk flest har respekt for de lovene som finnes.

