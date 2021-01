Britiske forskere: Mutantviruset sprer seg raskere blant barna

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Imperial College London har nå kommet med en ny rapport om spredningen av det sterkt endrede viruset. Rapporten er ennå ikke publisert eller fagfellevurdert.

I rapporten dokumenterer de at det muterte viruset sprer seg raskere i aldersgruppen 0–19 år enn i andre aldersgrupper. De skriver i rapporten av forskjellen er reell, men at de ikke har en forklaring.

De beskriver tre mulige grunner:

At de under 20 av biologiske grunner blir lettere smittet av viruset enn andre.

At forskjellen oppstår i tallene fordi skolene har vært åpne mens mye av samfunnet har vært stengt ned.

At barn får lettere symptomer på infeksjon med denne virusvarianten og at de derfor blir testet mer enn andre grupper.

Forskjellen mellom barn og andre grupper er relativt liten, men den er så klar at den kommer fram i tallmaterialet.

KLARE TALL: De vitenskapelige figurene viser at barn er mer berørt av den nye engelske virusvarianten enn resten av befolkningen. Foto: Imperial College London

Dominerer

Tallene forskerne legger fram, antyder også at den nye virusvarianten ligger an til å dominere smittebildet i områder der den blir innført.

Varianten ble først oppdaget i den sørvestlige delen av England. Der er nå 85 prosent av de smittede bærere av varianten. Det minst berørte områdene er Yorkshire og Humber med 15 prosent av de smittede.

– Hurtig vekst av denne varianten ble først observert i sørvest, men den samme veksten ble senere sett i London, den østlige delen av landet og nå generelt over hele England, skriver forskerne.

SMITTER LETTERE: Dette er et bilde av koronaviruset tatt med elektronmikroskop. Forskerne lurer på om den nye varianten smitter barn lettere enn det smitter andre grupper i samfunnet. Foto: NIAID

Øker R

Tallet R viser hvor mange andre et smittet menneske i gjennomsnitt smitter. Er tallet under en, så minsker epidemien. Et virus som det nye koronaviruset har i utgangspunktet et R-tall. Dette tallet blir endret i henhold til blant annet hvor det opptrer og hva menneskene foretar seg.

De engelske forskerne mener den nye virusvarianten i utgangspunktet har en R som er 0,4 til 0,7 høyere enn det «normale» koronaviruset. Konsekvensen av det, er at det er vanskeligere å kontrollere.

Dersom du i et land eller område innfører tiltak som presser det gamle koronaviruset til under R-1, så er disse tiltakene ikke nok til å slå ned den nye varianten.

TØFF TID: Statsminister Erna Solberg besøker katastrofeområdet i Gjerdrum. Samtidig foregikk planleggingen for hvordan Norge skulle forsøke å verne seg mot den nye virusvarianten. Foto: Cicilie Andersen / NRK

Krever drastiske tiltak

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge, skrev statsminister Erna Solberg på fjorårets siste dag.

Uttalelsen kom i pressemeldingen der regjeringen introduserte blant annet obligatorisk testing av alle som skulle inn i Norge, og stengning av en rekke grensepasseringer.

Regjeringen la frem beregninger av hva som kan skje dersom virusvarianten tar over dominansen i Norge. I beregningen har de brukt det laveste av anslagene for R som de britiske forskerne presenterer i den nye rapporten.

– Dersom det antas at R for Norge nå ligger rundt 1, vil introduksjon av den nye varianten kunne føre til en R på 1,4. I så fall vil Norges intensivkapasitet være overskredet i løpet av 4–5 uker. Kommunenes test- og smittesporingskapasitet vil være overskredet før dette, advarer regjeringen.