Moderna sier tredje dose øker kroppens antistoffer 37 ganger

Nyheten fra Moderna kommer samtidig som verden frykter koronavaksinene ikke gir like god beskyttelse mot omikron som mot delta.

Oppfriskningsdosen på 50 mikrogram, som er halvparten av de to første dosen som blir gitt, gir betydelig økning i antistoffer mot omikron. Hele 37 ganger høyere nivåer, melder Moderna.

Økes dosen til 100 mikrogram, fungerer den enda bedre. Da øker antistoffene omtrent 83 ganger.

Men 100 mikrogram i tredje dose gir litt hyppigere bivirkninger i forhold til den godkjente 50 mikrogramsdosen, skriver New York Times.

Resultatene er basert på laboratorietester som ikke fanger opp hele spekteret av kroppens immunrespons mot viruset. Selv om vaksinen ikke hindrer smitte med omikron, skal den hindrer alvorlig sykdom hos flertallet av befolkningen.

Studien er ikke ennå publisert eller verifisert av uavhengige forskere.

Vaksineselskapene jobber med å oppdatere sine oppfriskningsvaksiner slik at de virker mot mutasjonene i omikronvarianten. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

FHI sier til NRK at nyheten fra Moderna ikke i seg selv gir grunnlag for å vurdere om oppfriskningsdosen bør økes fra 50 til 100 mikrogram.

– Antistoffer er bare en del av immunresponsen som er viktig for beskyttelse. Akkurat hvilket nivå av disse antistoffene som er nødvendig for beskyttelse vet vi ikke ennå, og det er ikke nok data foreløpig til å vurdere om det er behov for høyere doser, sier overlege ved FHI, Sara Viksmoen Watle.

Ikke imponert

– Dette er jo helt som forventet. Alle vaksiner gir økte antistoffer. Og jo høyere dose, jo mer antistoffer.

Det sier immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo. For henne er det ikke spesielt nyhetsverdig det Moderna kommer med nå.

– Det store spørsmålet er jo hvor godt vaksinen faktisk beskytter mot omikron.

Antistoffene kan kjenne igjen et virus og fysisk hindre det fra å trenge inn i cellene våre. Denne responsen er kun en av de immunresponsene vaksinen danner. Den viktigste beskyttelsen en vaksine kan gi, er beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Vi trenger altså å vite mer om effekten av vaksinen mot omikron, dersom vi skal kunne si noe om effekten mot den nyeste smittebølgen.

Jobber med oppdaterte vaksiner

Legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech kunngjorde tidligere denne måneden at også deres vaksine øker nivået av antistoffer mot omikron. I et forsøk viste 20 personer en markant økning i antistoffer én måned etter de fikk tredje dose.

Selskapet har også testet vaksiner som er oppdatert med mutasjoner som er funnet i beta- og deltavariantene. Mange av disse er også til stede i omikron. De oppdaterte vaksinene økte antistoffene til tilsvarende nivåer som Modernas vaksine.

Moderna planlegger å starte testing av en oppdatert versjon av sin oppfriskningsdose neste år. Den skal være virker bedre mot omikron.

– Det er svært positivt at Moderna bekrefter at de raskt vil fortsette arbeidet mot en oppdatert vaksine som mer spesifikt er rettet mot omikron, påpeker Grødeland.

Vaksine mot alle varianter

Samtidig meldes det om at det amerikanske forsvaret kan ha utviklet en koronavaksine som kan fungere mot både omikron-varianten og også fremtidige varianter.

Det melder blant annet Newsweek.

Det forventes at forskere ved forskningsinstituttet Walter Reed kommer til å annonsere vaksinen i løpet av noen uker. Den skal være effektiv mot alle varianter av sars og covid, inkludert omikron.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at det høres lovende ut.

– Vi kan jo håpe at det kommer vaksiner som har en anda bredere virkning, og som gjør at vi ikke blir så avhengige av spesifikke vaksiner mot ulike varianter.