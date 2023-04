Milliardærer: – Har ikke råd til å bo i Norge

Da milliardæren Tord Ueland Kolstad og investoren Jens Rugseth fikk melding om å betale 35 millioner i forskuddsskatt, så de ingen andre muligheter enn å flytte – til Sveits.

– Dette er penger jeg ikke har. Så da hadde jeg i prinsippet veldig få alternativer. Jeg kunne gå i banken å låne, 61 år gammel. Men dette er ikke bare for 2023, men for 2024, 2025 og 2026, sier Rugseth, og fortsetter:

– Å låne 30–50 millioner i året for meg ville vært helt umulig risikomessig. Da var alternativet å flytte, for jeg kan ikke bli boende her, jeg har rett og slett ikke råd.

FLYTTET TIL SVEITS: Milliardærene Tord Ueland Kolstad og Jens Rugseth har flyttet til Luzern i Sveits på grunn av den høye

Formuesskatt og eierskatt

Rugseth er en av de mange milliardærene som har flyttet til Sveits de to siste årene.

I Sveits betaler han mindre enn en tredel av skatten han må betale i Norge.

NRK møter Rugseth sammen med Tord Ueland Kolstad, som eier T. Kolstad Eiendom. Han er blant Norges 400 rikeste, ifølge Kapital.

Kolstad flyttet også til Sveits i november 2022.

– Jeg tipper jeg kommer ut av det med 10 prosent skatt av det jeg betalte i Norge. Dette er knyttet til formue. Inntektsskatten er ikke så forskjellig fra Norge. Dette er formuesbeskatninga og eierbeskatninga på norsk kapital.

Kolstad sier at han absolutt er med på det norske spleiselaget.

– Men når du får en skatt som er så tung at du ikke makter å bære den, når du har en inntekt på sju til åtte hundre tusen ut fra bedriften, og blir beskatta med 15 millioner i eierskatt, så er det for mye. Du har ikke noe valg. Du må flytte.