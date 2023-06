CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Søksmålet fra Greenpeace og Natur og Ungdom blir en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten i årene 2017 til 2020.

Miljø­organisasjonene mener staten bryter kravene Høyesterett satte sist gang de saksøkte staten, ved å nylig godkjenne planer for utbygging og drift for de nye feltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Mener staten må vurdere klimaeffekt

Ifølge organisasjonene brakte dommen med seg noen viktige gjennomslag for miljøet, som de bygger det nye søksmålet på:

Staten har ikke bare rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø.

Staten plikter å utrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse kan godkjennes.

Organisasjonene får støtte i sin tolkning av Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM).

Etter forrige klimasøksmål fikk NIM i oppdrag av regjeringen å utrede hva Grunnlovens miljøparagraf betyr for framtidige godkjenninger av planer for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD).

NIM konkluderer med at staten ikke lenger kan gi tillatelser til prosjekter som ikke har utredet klimavirkningen av at oljen og gassen brukes i andre land.

Og dersom utredningen viser at utslippene ikke er i tråd med 1,5 graders-målet i Parisavtalen, så kan ikke prosjektet godkjennes.

Disse prosjektene får grønt lys Ekspander/minimer faktaboks Alle prosjektene i Nordsjøen som får godkjenning har Aker BP som prosjektoperatør. Disse får godkjenning: Yggdrasil – En stor områdeutbygging i den midtre delen av Nordsjøen. Investeringene er anslått til om lag 115 milliarder kroner. Rettighetshaverne Aker BP, Equinor og PGNIG planlegger produksjonsstart i 2027.

Valhall PWP og Fenris – Utbyggingen innebærer en videreutvikling av Valhall-området, hvor en ny ubemannet plattform på Fenrisfeltet vil kobles til en ny integrert prosessplattform på Valhall.

Symra – Symrautbyggingen er en havbunnsinnretning som vil bli tilknyttet Ivar Aasen-plattformen med videre tilkobling til Edvard Grieg-plattformen. Prosjektene i Norskehavet som får godkjenning: Irpa – Irpa planlegges å bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen. Prosjektoperatør her er Equinor.

Verdande – Verdande er en havbunnsutbygging som skal kobles til produksjons- og lagringsskipet på Nornefeltet (Norne FPSO) i Norskehavet. Prosjektoperatør er Equinor.

Dvalin Nord – Dvalin Nord skal bygges ut med en havbunnsramme som skal kobles til Heidrun-plattformen via en bunnramme på det eksisterende Dvalinfeltet. Prosjektoperatør er Wintershall Dea.

Skarv satellitter – De tre separate havbunnsutbyggingene Alve Nord, Idun Nord og Ørn skal knyttes til produksjonsskipet Skarv utenfor Helgelandskysten. Prosjektoperatør er Aker BP.

Maria – Utbyggingen er en videreutvikling av Mariafeltet som har vært i produksjon siden 2017. Prosjektoperatør er Wintershall Dea.

Berling – Berlingfeltet består av to separate funn i Norskehavet og er planlagt bygget ut med en havbunnsramme tilknyttet Åsgard B-innretningen. Prosjektoperatør er OMV. Kilde: Regjeringen.no

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, sier det er på høy tid at regjeringen begynner å vurdere barns beste i beslutninger om å bygge ut mer fossil energi.

– Alt dette er en vanvittig urettferdig byrde for dagens unge. Nå tar vi kampen for våre rettigheter inn til domstolene, sier Gylver.

Vant ikke fram i Høyesterett i 2020

I 2020 vant ikke miljøorganisasjonene fram i Høyesterett med påstanden om at tildelingen av nye oljefelt i Barentshavet var i strid med Grunnlovens miljøparagraf.

Staten ble frikjent på alle punkter. Greenpeace og Natur og Ungdom tapte saken både i tingretten og i lagmannsretten. Til slutt ble det også tap i Høyesterett.

Retten mener enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 hverken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), slik saksøkerne hevdet.

Høyesterett mente Grunnlovens miljøparagraf 112 skal være en «sikkerhetsventil», i tilfelle staten grovt tilsidesetter sine plikter. For det skal terskelen være svært høy, ifølge dommen.

Retten mener det først og fremst er hvis staten ikke setter i verk klimatiltak at paragrafen kan brukes. Dommerne viste til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og satt seg mål for å få ned utslippene.

Daværende Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa hun var fornøyd med dommen og beskrev den som viktig og grundig.

– Vi har fått aksept for at vårt vedtak var gyldig. Jeg er ikke overrasket, gitt at det var et vedtak som ble støttet av et bredt flertall på Stortinget. Dommen er viktig fordi den slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen, sa Bru.