Midlertidig bevæpning for politiet i forbindelse med 22. juli

Det opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.

− Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt større arrangementer og inn mot ulike merkedager. Markeringene vil foregå spredt over hele landet, og det er besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap disse dagene, sier seksjonsleder Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i meldingen.

Bevæpningen er et tiltak for å trygge arrangementer og større folkeansamlinger i tilknytning til høytiden Id al-adha. Og markeringer av at det er 10 år siden terrorangrepene som rammet Norge 22. juli 2011.

Jørn Schjelderup i Politidirektoratet. Foto: Politidirektoratet

I meldingen heter det at PST vurderer terrortrusselen i Norge som «moderat», noe som betyr at PST vurderer det som «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terror i Norge.

Tidligere i sommer jekket PST nemlig trusselvurderingen sin ned fra "skjerpet". I vurderingen skrev PST at trusselen er redusert sammenlignet med ifjor høst.

Årsaken er blant annet at det for tiden er lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge, ifølge PST.

Ingen konkret trussel

Trusselnivå «moderat» er nivå 3 på en skala fra 1-5, ifølge nettsidene til PST. Det nivået har Norge vært på de siste to årene, ifølge kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

I pressemeldingen fra direktoratet står det at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge. Det bekrefter Hugubakken:

– Per nå har PST ikke informasjon om en konkret nært forestående trussel om en terrorhandling, sier Hugubakken til NRK.

Beslutningen om midlertidig bevæpning er ikke til hinder for at enkeltoppdrag etter en konkret vurdering fortsatt kan løses ubevæpnet.

− Eksempler på en slik avgrensning kan være oppdrag rettet mot barn og unge. Dette er løpende vurderinger det enkelte politidistrikt vil foreta som normalt, sier Schjelderup.