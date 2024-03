«Den uendelige historien» har vært en del av populærkulturen siden Michael Endes bok om eventyrverdenen Fantásia kom i 1979.

Historien gikk også som opplesningsserie på NRK radio tidlig på 1980-tallet.

Atréyu (Noah Hathaway) får god hjelp av Falkor, en hvit lykkedrage. Foto: Warner Bros.

I 1984 ble universet utvidet med filmen av «Das Boot»-regissør Wolfgang Petersen. Ifølge Forbes spilte den inn 100 millioner dollar fra et budsjett på 27 millioner.

Stor internasjonal interesse

Nå kommer det en ny runde flygende drager på det store lerretet. Ifølge Variety kommer faktisk en hel serie «live action»-filmer basert på fantasyboken.

Noah Hathaway spilte Atréyu, er med hesten Artax i «Den uendelige historien» fra 1984. Foto: Warner Bros.

Bransjenyhetsstedet skriver at det de siste årene har vært stor internasjonal interesse for å sikre seg rettighetene til boken, for å filmatisere den for dagens publikum. Flere studioer og strømmetjenester skal ha vært interessert.

Stem på hva du mener lenger ned i saken

Men Michael Ende Productions har nå inngått en avtale med See-Saw Film, som nylig har produsert TV-seriene «Hjertestopper» og «Slow Horses». De står også bak de prisnominerte filmene «Kongens tale» (2010), «Shame» (2011) og «The Power of the Dog» (2021).

– Historien er både aktuell og tidløs, og det er virkelig mulig å fortelle den på en frisk måte, sier produsent Iain Canning til Variety.

– Skrekkblandet fryd

Anmelder og fantasyfantast i Filmpolitiet på NRK P3, Marte Hedenstad, vokste selv opp med filmen.

Marte Hedenstad anmelder film og serier på Filmpolitiet i NRK P3. Foto: Henriette Dæhli / NRK P3

– Dette er en av 80-tallets aller største eventyrfilmer. Det har sirkulert rykter om en nyinnspilling i tiår, men at det nå faktisk er reelt fyller meg med skrekkblandet fryd! sier hun.

Hedenstad mener det er positivt at et så erfarent produksjonsselskap som See-Saw Film er involvert, men sier det at de ikke har laget fantasy i denne skalaen før, gjør henne noe nervøs.

Dette handler «Den uendelige historien» om Ekspander/minimer faktaboks Fortellingen følger sjenerte og drømmende Bastian Balthasar Bux som er rundt ti år.

Moren er død og han sliter med mobbing på skolen. Mens han gjemmer seg for mobberne, kommer han over boken «Den uendelige historien» i et antivariat.

Handlingen i boken følger helten Atréyu som prøver å redde den magiske verdenen Fantásia fra utslettelse av Det store intet.

Fantásia har både drager, kjemper og dødlige sumper. Fantásias leder er en barnlig keiserinne, som også står i fare for å bli utslettet.

Både lykkedragen Falkor og hesten Artax er sentrale figurer.

Etter hvert som Bastian leser, innser han at han også blir en deltaker i historien. Kilder: P3, Variety og Entertainment Weekly

– Jeg er spent på å se hva dagens spesialeffekter og visuelle effekter kan gjøre med fortellingen, og jeg gleder meg til å se Fantásia komme til live igjen, sier filmanmelderen og legger til:

– Også blir det selvfølgelig spennende å se en ny generasjon bli traumatisert for livet av Artax' skjebne.

Artax er hesten til helten Atréyu. Uten å røpe for mye, kan vi si den får en utfordrende opplevelse i en sump.

Medieviter: – En haug med nerder har inntatt produksjonsselskapene

Kristian A. Bjørkelo er medieviter ved Universitetet i Bergen og Nord universitet og har også forsket på spillkultur. Foto: Anne Lene Nymoen / UiB

Medieviter Kristian A. Bjørkelo ved Universitetet i Bergen har populærkultur og digital kultur som spesialfelt. Han tror det blir fint med en ny filmversjon.

– Det er jo fint for et nytt publikum å få lov til å oppleve denne historien, sier han og legger til:

– Nostalgi er noe av drivkraften i Hollywood og TV-produksjon for tida. Det ligger litt i lufta, den nostalgien vi ser nå: At en haug med nerder egentlig har inntatt produksjonsselskapene.

Monsterhit

Foruten at filmen og spesialeffektene, som ble regnet som vellykkede på den tiden, gjorde stor suksess, ble også filmens tittellåt, powerballaden «Neverending Story» av artisten Limahl, en monsterhit.

Vil du se nye filmer basert på «Den uendelige historien»? Hva er det? Ja, det blir spennende Nei, sverger til filmen fra 1984 Elsker boken, skeptisk til film Vis resultat

Låten fikk også en voldsom oppsving i 2019, etter at den ble brukt i sesongfinalen på tredje sesong av Netflix-serien «Stranger Things».

I tillegg lanserte hovedrolleinnehaver Millie Bobby Brown #NeverEndingChallenge som gikk viralt på sosiale medier.

Den magiske boken som er nøkkelen til Fantásia. Foto: Viaplay / Warner Bros.

Det gjorde at låten fikk et enormt hopp i både salg og strømming. Billboard skriver at lyd- og videostrømmer av låten økte med 2063 prosent fra 88.000 før epsidoen kom, til 1,9 millioner uken etter.

Limahl sa til Billboard 2019 at eksplosjonen i interesse, spesielt i USA, da var en enorm bonus, med tanke på all jobbingen han la ned der på 80-tallet.

– I 1984 var sangen nummer én i nesten hele verden, men i USA kom den bare til 17. plass, sier han.

I 2008 opptrådte Limahl, eller Christopher Hamill som han egentlig heter, på Døgnvillfestivalen i Tromsø.

Forlagssjef: – Stort

Boken ble først en bestselger i Tyskland, før den ble oversatt til 45 språk.

Forlaget Cappelen Damm utgir «Den uendelige historien» i Norge. Forlagssjef for barn og ungdom, Ragnfrid Trohaug, kaller boken en «episk, storslått fortelling som har gjort inntrykk på tusenvis av lesere over hele verden».

Den barnlige keiserinnen, spilt av Tami Stronach, trenger hjelp fra Atréyu og Bastian. Foto: Warner Bros.

Hun sier de som leste boken som barn er ivrige etter å gi opplevelsen videre til egne barn.

– For alle oss som var barn, både da boka kom og filmen med Limahls udødelige hitlåt, er det stort at boka og filmen får nytt liv. Dette er en fortelling som gjør uutslettelig inntrykk, både som film og bok, sier Trohaug.

Typisk fantasy-fortelling

Litteraturprofessor Johan Schimanski ved Universitetet i Oslo, som har fantastisk litteratur blant sine fagfelt, sier «Den uendelige historien» har mange vanlige fantasy-strukturer.

Johan Schimanski er professor i allmenn litteraturvitenskap. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er typisk for fantasy at handlingen foregår i en annen, konstruert verden. Det ser vi hos for eksempel Tolkien, C.S. Lewis og R.R. Martin. Og Astrid Lindgren skrev om utsatte unge barn som flykter inn i en annen verden, sier han.

– Det at en ungdom får et oppdrag er ganske typisk for fantasy, og vi kjenner det igjen fra superheltfortellingene.

Schimanski påpeker at oppdraget er et mønster som går igjen, ofte i en verden der det finnes magi som er truet, der verdenen må gjenopprettes:

– Det kan ha sammenheng med et generelt ønske hos menneskene om å gjenopprette stabilitet. Og at vi lever i en periode som oppleves som fremmedgjørende og umagisk, sier han.