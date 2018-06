Arbeiderpartiet sliter med intern uro. Metoo-sakene og håndteringen av varslene mot tidligere nestleder Trond Giske har ført til at politikken har havnet i skyggen av konflikter.

Fokuset er ikke der partiet ønsker at det skal være.

– Det er sikkert en av flere årsaker til at vi nå ligger på et nivå som vi på ingen måte er fornøyd med, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Etter målingen på 20 prosent i januar har Ap krabbet oppover i oppslutning, men i juni går partiet tilbake igjen. Oppslutningen er nå på 23,4 prosent.

Det er bare endringen for Frp som er statistisk gyldig i denne målingen.

Partibarometer Norstat for NRK. Periode 27/5–4/6. 930 intervjuer. Feilmarginer fra 0,9–3,3 pp. Parti Endring +1,0 R 4,5 % +1,0 +1,0 SV 7,5 % +1,0 −2,6 AP 23,4 % −2,6 +0,0 SP 11,0 % +0,0 +0,2 MDG 3,4 % +0,2 +0,8 KRF 3,8 % +0,8 +0,3 V 4,1 % +0,3 +2,1 H 27,6 % +2,1 −2,8 FRP 13,1 % −2,8 +0,1 Andre 1,7 % +0,1 Kilde: Norstat

Høyre i storform

REGJERINGSLEDER: Partileder Erna Solberg og Høyre går mest frem i oppslutning på målingen Norstat har gjort for NRK. Foto: Virginia Mayo / AP

Høyre går mest frem på målingen Norstat har gjort for NRK, med 2,1 prosentpoeng. Partiet henter velgere ned fra gjerdet og fra Frp.

Likevel har ikke de borgerlige flertall på Stortinget. Slik har det vært i tre måneder. Høyre, Frp, Venstre og KrF får 84 mandater. Flertallet glipper med knappest mulig margin i juni.

Regjeringspartiet Venstre er over sperregrensen for første gang på fire måneder. Kristelig Folkeparti er under sperregrensen for femte måned på rad.

Rødt ville fått 8 mandater

OVER SPERREGRENSEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes er over sperregrensen for første gang på Norstat-målingen vår. Foto: Oslo kommune/Sturlason

For første gang havner Rødt over sperregrensen på Norstats NRK-måling. Partiet får en oppslutning på 4,5 prosent i juni.

Hvis målingen var et reelt valgresultat, ville Rødt fått 8 stortingsrepresentanter.

Partileder Bjørnar Moxnes tror velgerne liker at de står for en tydelig opposisjon i Stortinget.

– Vi har vist handlekraft. Eksempler på det er sakene om mistillit mot tidligere statsråd Sylvi Listhaug, kampen mot EUs energibyrå Acer og nå kampen for luftambulansetilbudet i hele landet, sier Rødt-lederen.

Frp mest tilbake

ROLIG: – Frp har ligget rimelig stabilt på et høyt nivå etter valget, og jeg tror mange ser at Norge styres trygt og godt, sier partileder Siv Jensen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fremskrittspartiet er partiet som går mest tilbake. Endringen fra mai til juni er den eneste statistisk gyldige i denne målingen.

Frp får en oppslutning på 13,1 prosent. Det er en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng.

– Jeg tar denne målingen med ro. Frp har ligget rimelig stabilt på et høyt nivå etter valget, og jeg tror mange ser at Norge styres trygt og godt med Frp og ikke-sosialistisk regjering, sier partileder Siv Jensen.

Flertall med Rødt

SV går frem 1 prosentpoeng og Senterpartiets oppslutning er stabil, mens Ap taper oppslutning. De tre rødgrønne partiene får bare 75 stortingsmandater i denne målingen. Det er det svakeste resultatet Norstat har målt for NRK siden valgkampen i fjor.

Det betyr at et eventuelt Ap-flertall på Stortinget måtte skapes med Rødt og enten MDG eller KrF, dersom målingen var valgresultat.