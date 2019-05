Mener Listhaug setter folkehelsa mange tiår tilbake

Fredag var Listhaug tilbake i Solberg-regjeringen, denne gangen som eldre- og folkehelseminister.

Etter å ha snakket varmt om å gjenåpne kjøkkenet på aldershjemmene gjennom helga, uttalte Listhaug seg for første gang om folkehelsedelen av jobben i et NRK med intervju mandag.

– Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, sier Listhaug i NRK-intervjuet.

– Stor påvirkningskraft

ADVARER: Anne Lise Ryel i Kreftforeningen frykter Listhaugs uttalelser vil sette folkehelsearbeidet tilbake i tid. Foto: Peder Bergholt / NRK

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel har lite til overs for Listhaugs folkehelseutspill.

– Det virker som om hun har liten forståelse for hva folkehelse egentlig er og hva hennes oppgave som minister på det området er, sier Ryel til NRK.

Hun frykter at Listhaug med sin påvirkningskraft og retoriske evner vil slå beina under arbeidet med å bedre nordmenns helse.

– Mange vil rette seg etter det hun sier. Det vil si at folkehelsa blir satt mange tiår tilbake, frykter Ryel.

Hun mener Listhaugs uttalelser rokker ved den gjengse forståelse av de negative effektene ved alkohol, tobakk, usunt kosthold og inaktivitet.

– Regjeringen burde heller ha løftet dette området tilbake til helseministeren som har interesse og forståelse for det. Så kan heller Listhaug være en veldig god eldreminister. Der tror jeg hun har et sterkt engasjement, sier Ryel.

– Folk skal få ta informerte valg

Listhaug sier til NRK at hun på ingen måte har oppfordret folk til å drikke med begge hendene og storrøyke.

– Det aller beste er å drikke med måte, ikke røyke i det hele tatt og spise sunt. Det vil jeg oppfordre alle til, sier Listhaug, men understreker på ny at det må være et valg den enkelte tar.

– Vi skal legge til rette for at folk skal ta informerte valg og at ungdom ikke skal begynne å røyke. Mitt poeng er at det er ikke statens oppgave å fortelle dem hvordan de skal leve, og fordømme dem dersom de gjør noe annet enn det som er anbefalt, sier Listhaug.

– Så er det noen som ikke ønsker å slutte, og det er greit det også. Vi skal respektere deres valg, selv om det ikke nødvendigvis er så lurt å røyke, sier folkehelseministeren.

Ryel mener at informasjon er vel og bra, men at det må flere tiltak til for å hjelpe folk med å komme ut av usunne levemønstre.

– Hvis man vil at folk skal gå og sykle mer, så må man jo for eksempel bygge flere gang- og sykkelveier, sier Ryel.

– Poenget med folkehelse er at vi har laget kjøreregler i samfunnet som skal sikre at vi får best mulig helse og at vi unngår mest mulig sykdom.