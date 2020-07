Mener Ap-politiker sprer feilinformasjon: – Burde vært mer presis

– Hvis man sier at Stendi, som nå driver 25 prosent av omsorgsmarkedet i Norge, og som sier at de skal ha en avkastning på 30 prosent, ikke er der for å dra profitt. Det vet vi.

Ordene som falt fra Ap-politiker Masud Gharahkhani under Politisk Kvarter forrige uke, har fått NHO Service og Handel til å fyre på alle plugger. Direktør i organisasjonen, Anne Cecilie Kaltenborn, mener Ap rett og slett fabrikkerer tall.

– De sprer desinformasjon om navngitte, norske bedrifter. Og i denne sammenhengen var det snakk om Stendi, hvor de påstår at de har et avkastningskrav på 30 prosent, mens det riktige tallet er 1,4 prosent i avkastning for 2019.

Kaltenborn legger til at saken blir verre av at et navngitt selskap trekkes frem, men at det generelt er ille når det kommer påstander som ikke stemmer om bransjer

Stendi er et privat selskap som driver med barnevern, har brukerstyrte personlige assistenter, heldøgns omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester.

– Står ved lag

Regnskapstallene fra Stendi bekrefter at overskuddet deres i fjor var 1,4 prosent av inntektene. Deres svenske eierkonsern, Ambea, har et marginmål på 9,5 prosent på sikt, opplyser Stendi til NRK.

– Jeg burde vært mer presis.

Det sier Gharahkhani på kritikken fra NHO.

– Men hovedpoenget mitt står ved lag, og er hvorvidt internasjonale storkonsern, registrert i skatteparadiser, skal få overta driften av store velferdsoppgaver innenfor helse, omsorg, skoler og barnehager. Det ønsker ikke vi i Arbeiderpartiet. Vi ønsker å slå ring rundt det offentlige velferdstilbudet og ideelle aktører.

Forklarer tallvalget

Ap-politikeren viser til at en av Ambeas største eiere, det Luxemburg-registrerte fondet Triton, har hatt et avkastningsmål på 30 prosent.

– Stendi har aldri hatt i nærheten av en margin 30 prosent. Er det da etterrettelig å trekke frem 30 som et tall i denne sammenhengen?

– Det er ikke sånn at selskaper som er i skatteparadiser ønsker å satse på omsorg i Norge driver med veldedighet. Det er for å tjene penger, svarer Gharahkhani.

– Man vet at de har tjent penger, og det er det debatten handler om, legger han til.

– Argumenter som ikke holder vann

Utspillet fra Gharahkhani kom i forbindelse med en debatt om venstresidens tillitsreform. Reformen handler blant annet om at å ha mindre mål og tallfesting av velferdstjenester. I stedet burde offentlig sektor få tillit til at de kan løse oppgavene selv.

NHO mener at Aps tallbruk bidrar til å svekke tilliten til både bedriftene som blir omtalt og politikerne.

– Det virker veldig som om de prøver å bygge en sak knyttet til argumenter som ikke holder vann. Hvis det er slik at det er så negativt som Arbeiderpartiet bruker bedrifter til å levere varer og tjenester, ja da skulle de ha flust av gode eksempler som viste det her. Det skulle ikke være nødvendig å fabrikkere caser for å vise det.

Som svar på tillitskritikken fra NHO, understreker Gharahkhani på nytt at han kunne vært mer presis på at avkastningsmålet på 30 prosent gjelder en av Stendis eiere sine eiere.

– Altså, jeg mener at det er viktig at vi politikere er presise. Men jeg mener den kritikken som nå kommer fra NHO, den er kjent. NHO og Arbeiderpartiet er uenige. NHO ønsker flere kommersielle selskaper inn i velferden vår. Det ønsker ikke vi.