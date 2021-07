Morten Bilet i Norsk meteornettverk er overbevist om at det dreier seg om en meteor. Han så selv fenomenet på nattehimmelen hjemme i Ås. .

– Jeg så to kraftige lysglimt og hørte buldring noen sekunder etterpå. Det er helt typisk for meteorer. Jeg har sett meteorer mange ganger, men jeg har aldri hørt buldringen etter en meteor på denne måten noen gang. Dette er trolig en romstein som har landet et eller annet sted på Østlandet, sier han til NRK.

Bilet og de andre Norsk meteornettverk jobber nå med å finne ut eksakt hvor meteoren landet.

Morten Bilet i Norsk Meteorittnettverk. Foto: Norsk meteorittnettverk

En rekke politidistrikter i Sør-Norge melder om mange henvendesler fra folk som melder om høye smell, lys og mulige nødbluss.

– Vi har fått mange meldinger om dette. Dette har også blitt observert av mannskaper ute i felt, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NRK.

Foto: Tipser

Enorme smell

Lysglimtene ble etterfulgt av det som flere beskriver som enorme smell.

– Det ekstremt kraftige lyset som ble sett over Østlandet nettopp, etterfulgt av buldring og et røykspor, var sannsynligvis en diger meteor, skriver astrofysikeren Eirik Newth på Twitter.

Hendelsen inntraff noen minutter etter klokka 1 natt til søndag.

«Flere observasjoner melder intens rødfarge som blir lysere og skifter til hvit før det oppløses», opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge, som også har fått inn flere meldinger om hendelsen.

En meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, kommer inn i jordens atmosfære.

Dersom den ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt.