Medisiner hjelper lite mot ryggsmerter

Åtte av ti nordmenn får problemer med ryggen i løpet av livet. Ryggplager kan gjøre veldig vondt, men det kan være lite hjelp å få mot disse smertene.

Cecilia Lorentzen (18) fikk det tidlig, og så løsningen hos kiropraktor.

– Jeg har stått aktivt på ski, noe som er en veldig tung og krevende sport for ryggen. Derfor har jeg fått mye slitasje og blitt mye anspent. For at jeg skal gjøre alt jeg har lyst til, har jeg funnet ut at det hjelper å komme hit og løsne opp litt av og til, sier hun.

– Det er bedre å prøve å finne ut av hvordan du kan løse problemet i stedet for å ta medisiner for å forbedre det.

Har liten effekt

Løsningen for Cecilia Lorentzen sine ryggsmerter har vært kiropraktor. Foto: NRK

Mange tar medikamenter som Ibux og Voltaren når ryggen låser seg. Men nå viser en ny studie fra Australia at disse ikke hjelper noe særlig mot akutte ryggsmerter.

Den siste forskningen fra University of Sydney viser at kun en av seks opplever litt mindre smerter etter å ha brukt å ha såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske midler mot akutte ryggsmerter.

Disse legemidlene kan også knyttes til bivirkninger som magesår og blødninger fra slimhinnene, skriver forskning.no.

Fra før er det kjent at paracetamol ikke har noen effekt. Forskerne bak studien skriver at det er et presserende behov for å utvikle nye legemidler til bruk ved ryggplager.

Koster milliarder

Professor Erik L. Werner ved instituttet for helse og medisin ved UiO har forsket på ryggplager i 15 år.

Werner synes det bør forskes mer på andre behandlingsmetoder mot akutte ryggplager. Foto: NRK

– Medikamentell behandling synes å ha liten effekt når det gjelder akutte vonde rygger. Når det gjelder akutte ryggsmerter vet vi fra tidligere at verken medikamentell behandling, kiropraktorbehandling, akupunktur, fysioterapi eller annen type behandling egentlig påvirker forløpet av de vonde ryggene.

Werner synes det bør forskes mer på andre behandlingsmetoder mot akutte ryggplager.

– Den gode nyheten er at disse akutte vonde ryggene i de aller fleste tilfellene går over av seg selv, sier han.

Til fysioterapaut Frank Tore Jacobsen kommer mange vonde rygger. Ryggsmerter er den plagen som rammer flest personer i Norge, og koster mange milliarder i helsebudsjettet.

Jacobsen tror neppe medisiner alene kan løse problemene.

– Jeg tror ikke det er så enkelt. Det handler mye mer om belastningsskader, hva vi gjør og hva vi ikke gjør, hva vi spiser, aktivitetsnivået vårt, stressnivå. Det er masse som spiller inn, og det er der vi må rette fokuset. Ikke på medisinbruket, sier han.