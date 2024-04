Mannen bak cannabis-kafeen siktet for grov narkotikaovertredelse

Lørdag forrige uke åpnet Roar Mikalsen cannabis-kafeen Norske Tilstander i Oslo.

Over hundre mennesker dukket opp, og Mikalsen anslår at han solgte over en halv kilo cannabis til rundt 50.000 kroner.

Nå er han siktet for grov narkotikaovertredelse.

Straffes med fengsel

– Saken er foreløpig kodet som grov overtredelse. Men kodingen vil bli vurdert nærmere når det skal tas en påtaleavgjørelse, sier påtaleansvarlig i saken Camilla Brekke.

Hun vil ikke si noe konkret om hvorfor de anser saken som et grovt narkotikalovbrudd, utover at det beror på en samlet vurdering.

Hvis det tas ut tiltale for brudd på denne bestemmelsen, kan Mikalsen forvente et opphold i fengsel.

– Salg av narkotika straffes normalt med ubetinget fengsel, sier Brekke.

Politiet besluttet å ikke straffeforfølge kjøperne i saken. Kun selgeren ble anmeldt.

– Utsalget ble stengt lørdag formiddag. Personer som var ved utsalget ble bortvist av politiet, sier stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen.

Cannabis er på narkotikalisten, og salg straffes som regel med fengsel. Illustrasjonsbilde. Foto: Leon Neal / AFP

Ønsker 22 dager i retten

Mikalsen er leder i Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD). Kafeens åpningsdag, 20. april, er kjent som den uoffisielle weed-dagen.

– Hva ønsket du å oppnå?

– Anledningen for kafeen er at staten i 15 år har sviktet ansvaret for de forfulgte på rusfeltet.

Mikalsen mener politikere har avvist gjentatte rapporter om at straff for rusbruk bør avvikles. Han sier narkotika må likebehandles med tobakk og alkohol.

Nå håper han på rettssak og forteller at han har samlet dokumentbevis og vitner han planlegger å føre.

– Vi har dokumentert en sammenheng mellom ruspolitikken og tidligere tiders vilkårlige forfølgelser, sier Mikalsen.

Hvis saken kommer til retten vil han be om full bevisførsel rundt dette og 22 dager i retten.

Roar Mikalsen varslet selv politiet om sin sivile ulydighet.

– Mer og mer oppsiktsvekkende midler

Mikalsen forteller at han ble overrasket over antallet som dukket opp på kafeen.

– Jeg delte en post på sosiale medier og på X (Twitter). Derfra har det bare spredt seg, til tross for at mange ikke ønsket at det skulle få oppmerksomhet.

Mange folk dukket opp på lørdag for å kjøpe Mikalsens illegale varer.

På spørsmål om han har planlagt andre aksjoner, svarer han:

– Det blir spontant til underveis, ut fra et behov for å dytte på rettsprosessene. Jeg tenker hvert år at det skal bli det siste, men så skjer det ting som gjør at jeg fortsetter.

Cannabis-kafeen var nemlig ikke første gang Mikalsen har demonstrert over ruspolitikken gjennom sivil ulydighet. Tidligere har han invitert til utdeling av det illegale stoffet utenfor både Riksadvokatens kontor og politihuset i Oslo.

– Jeg har holdt på i 20 år og brukt mer og mer oppsiktsvekkende midler for å få en debatt.

Lørdagens stunt hadde han flagget på forhånd, og sier derfor at han trodde politiet skulle komme før.

Stabssjefen i Oslo politidistrikt Harald Nilssen sier de ble gjort kjent med arrangementet, men at de ikke fikk konkrete opplysninger om hvor arrangementet skulle avholdes før selve dagen.