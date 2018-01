Mann varetektsfengslet for drapsforsøk: Brøt seg ut av varetekt og rømte landet

Flukten skjedde onsdag i forrige uke. Politiet fryktet at mannen ville oppsøke sin tidligere partner.

Etter to timer på rømmen ble mannen pågrepet i Sverige.

Drapsforsøk

Mannen, som er i starten av 30-årene, har sittet varetektsfengslet siden oktober i fjor. Han er siktet for drapsforsøk etter at politiet mener han forsøkte å drepe sin tidligere partner ved å kjøre over henne med bil på Torshov i Oslo.

Drapsforsøket skjedde midt på dagen, og det var flere vitner til hendelsen. Mannen i 30-årene ble pågrepet på stedet.

– Mannen satt opprinnelig varetektsfengslet i Eidsberg fengsel, men hadde blitt overført til Sykehuset Østfold rett før nyttår, sier Iselinn Håvarstein, politiadvokat i Oslo politidistrikt til NRK.

Sykehuset Østfold ligger på Kalnes, lang E6 rett utenfor Sarpsborg.

Ifølge politiadvokaten satt mannen innlåst uten vakthold på lukket avdeling.

Sykehuset Østfold sier til NRK at mannen klarte å ødelegge låsen på vinduet ved å bruke inventar som var inne på pasientrommet.

Han hoppet deretter ut av vinduet i andre etasje. Ifølge kommunikasjonssjef Bjørn Hødal er det minst fem meter ned til bakken. På utsiden av sykehuset sto det en ventende bil som mannen satte seg inn i.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvem som kjørte fluktbilen.

45 minutter

Mannen er ved flere tidligere anledninger dømt for vold, også mot kvinnen han nå er siktet for å ha forsøkt å drepe. Ifølge en dom fra 2012 hadde mannen har utøvd gjentatt og langvarig vold og trusler mot kvinnen, skriver NTB.



Politiadvokat Håvarstein sier at mannen er varetektsfengslet blant annet på bakgrunn av gjentagelsesfare. Mannen rømte klokken 18.10 fra sykehuset, og klokka 18.56 ble politiet varslet.

Hødal sier til NRK at de ansatte ved den akuttpsykiatriske avdelingen sjekker pasientrommene hvert 30. minutt.

– Vår rutine er å gjøre enkle søk først, og dette tar fort 30 til 40 minutter. Når vi ikke fant ham, varslet vi politiet, sier Hødal.

Da politiet ble varslet, fryktet de at mannen allerede kunne være på vei tilbake til den tidligere partneren i Oslo.

– I og med at vi var redde for gjentagelsesfare og ikke visste hvor han var, eller var på vei, rykket Oslo politiet ut til den tidligere partneren til mannen, sier Håvarstein.

Pågrepet i Sverige

Samtidig som politiet i Oslo rykket ut til kvinnens bopel, startet politiet i Østfold taktisk etterforskning.

– Vi fikk til slutt melding om at mannen var blitt sett på handelsområdet på Svinesund. Han ble pågrepet av norsk politi på svensk side av grensen, bekrefter Raymond Bergli, politioverbetjent og leder for operasjonssentralen i Østfold til NRK.

Mannen ble pågrepet klokken 20.12 og kjørt til sykehus hvor han ble behandlet for skadene han skal ha blitt påført under flukten fra sykehuset.

Mannens forsvarer, Camilla Høie, sier hun ikke kan kommentere rømningsforsøket på grunn av taushetsplikt, men sier at mannen ikke erkjenner straffskyld for drapsforsøket på sin tidligere partner.