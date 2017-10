Påkjørt midt på gaten – etterforskes som drapsforsøk

– Vi har siktet en person. Han ble pågrepet på stedet. Vi etterforsker saken som et drapsforsøk, sier Grete Lien Metlid, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til NRK.

Det var tidlig i formiddag at hendelsen fant sted. Et vitne forteller NRK at en svart Mercedes kjørte opp på fortauet, og kjørte over en kvinne.

– Det så ut som det var med vilje. Bilen kjørte over kvinnens hofter med både forhjul og bakhjul, forteller vitnet.

Metlid forteller at politiet ble varslet av flere vinter som så hendelsen.

– Politiet kom til stedet, og fikk etter hvert kontroll på personen som kjørte bilen.

– Ikke tilfeldig

Ifølge Metlid var det ikke en tilfeldig påkjørsel.

– Det er en relasjon mellom kvinnen som ble påkjørt og mannen som nå er siktet i saken. Disse kjente hverandre fra før. Denne relasjonen hadde betydning for hendelsen, og det var ingen tilfeldig kvinne som ble påkjørt, sier Metlid.

Hun vil ikke gå inn på hva som ligger bak påkjørselen

– Vi har noen opplysninger her, men vi ønsker ikke å gå ut og si noe mer om det nå. Det gjenstår sentrale etterforskingsskritt, og vi vil kunne si noe mer om dette senere.

Hevder føreren truet vitner

Kvinnen som ble påkjørt ble, ifølge Metlid, tatt hånd om på stedet.

– Det står etter forholdene bra til med kvinnen. Hun har fått medisinsk behandling, og politiet har snakket med henne.

Et vitne hevder til NRK at mannen som kjørte bilen skal ha truet et annet vitne på stedet. Politiet vil ikke gå inn på detaljer rundt dette.

– Jeg kan ikke gå noe mer detaljert inn i dette nå, men det er gjort en rekke etterforskningsskritt her, og politiet har mottatt viktig informasjon til saken.