Mann tiltalt for å ha «etterlyst» statsadvokat på plakater i Oslo

En mann er nå tiltalt for å ha hengt opp plakatene som hadde politiets logo og teksten «ETTERLYST».

Mannen i 40-årene må møte i Oslo tingrett 23. januar, tiltalt «for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.»

Plakatene kunne folk se flere steder i Oslo sentrum i sommer. De ble også delt av publikum på sosiale medier.

Mannen har erkjent å ha klistret opp «etterlyst»-plakater av Evanger og politimannen Jan Erik Bresil. Leder Bresil og nestleder Evanger er begge engasjert i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

– Han erkjenner ikke straffskyld, idet plakatene må anses som vernet av ytringsfriheten, skriver forsvarer Jon Wessel-Aas i en e-post til NRK.

Advokat Jon Wessel-Aas. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Statsadvokat Geir Evanger, som i denne saken har status som fornærmet, er fornøyd med at det er tatt ut tiltale og at mannen har erkjent å henge opp plakatene.

– Jeg er av den oppfatningen at han har tråkket over grensa på det som er straffbart og at det er mer et angrep på ytringsfriheten fordi det er et forsøk på å få oss til ikke å delta i debatten, sier Evanger til NRK.

– Satirisk kritikk

Det var Avisa Oslo som først omtalte tiltalen.

Mannens forsvarer sier klienten har hengt opp plakatene som en åpenbar «satirisk kritikk av henholdsvis lederen og nestlederen for Norsk Narkotikapolitiforening, som samtidig er henholdsvis polititjenestemann og statsadvokat».

Politimannen Jan Erik Bresil fotografert av NRK i en annen anledning i 2016. Foto: Kjetil Solhøi, NRK

– De har begge vært aktive i samfunnsdebatten om norsk narkotikapolitikk, som motstandere av avkriminalisering og dessuten som både utøvere av og forfektere av en bruk av tvangsmidler mot mistenkte brukere av narkotika, som Riksadvokaten har slått fast har vært ulovlig, sier Wessel-Aas.

Han mener de to fornærmede begge er «høyst offentlige personer, både i kraft av sin aktive deltagelse i samfunnsdebatten og i kraft av sine mektige stillinger i henholdsvis politiet og påtalemyndigheten.»

– Både deres ansikter og deres roller i sammenhengen, er med andre ord godt kjente i offentligheten, sier Jon Wessel-Aas.

«Operasjon Sult» og NNPF-kritikk

Det er en QR-kode på hver av de to plakatene som Wessel-Aas mener gir kontekst.

På plakaten av Evanger kan du ved å skanne QR-koden komme til Advokatbladets artikkel om den såkalte «Sult»-saken der politiet brukte ulovlig politiprovokasjon under «Operasjon Sult». Flere av de tiltalte ble frifunnet for narkotikakriminalitet. Evanger var en av statsadvokatene som førte saken for retten.

Lagmannsretten mente at man ikke kunne se bort fra at 20 kilo MDMA aldri hadde blitt innført til Norge, hvis det ikke var for politiets undercoveragenters involvering i saken. Politiet hadde aldri til hensikt å miste kontrollen på narkotikaen.

På plakaten av Bresil kunne du skanne deg videre til Rolleforståelsesutvalget, et utvalg skal granske rolleblandingen i NNPF-saken. På plakaten stod det også at han var «ETTERLYST», at han var siktet for ulovlig tvagsmiddelbruk, ulovlige bierverv og utgir seg for å være fra politiet.

Wessel-Aas mener disse nettsidene på plakatene er en del av ytringene og setter dem i kontekst.

– Det overrasker derfor min klient at myndighetene bruker straffeforfølgelse av en meningsmotstander av Bresil og Evanger, som fremfører åpenbart satirisk kritikk av dem og deres sammensatte og etter tiltaltes syn sammenblandede roller i debatten, sier Wessel-Aas.

Krever 50.000 i oppreisning

Statsadvokat Geir Evanger varsler et krav om oppreisning på 50.000 kroner.

– Det jeg er opptatt av er beskyldningene mot meg, og at jeg skal ha noe med det å gjøre. Så skjønner jeg jo at det er en slags ironi. Men det finnes en grense for hvor langt man kan gå, og hva man skal tåle for ting man har vært med på som statsadvokat, sier Evanger.

Statsadvokaten sier han er vant med beskyldninger i kommentarfeltene, men han sier at han opplevde plakatene som «særdeles ubehagelig».

– Jeg har vært med på alt mulig i kommentarfeltene og lever fint med, men at plakatene dukker opp over alt og blir spredt til alle gir en helhet som ikke er greit. Det hadde vært annerledes om han sa det til meg direkte. Da hadde jeg tenkte «greit, dette mener du ikke».

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Jan Erik Bresil fredag.