Mann tilstår bortføring av den dødsdømte hunden Bob

Etter at Høyesterett avgjorde at hunden Bob kunne avlives, forsvant Bob fra kennelen den har bodd på de siste 3 årene. I juni sa Bobs eier, Arild Nylund dette til NRK:

– Jeg fikk bare en anonym telefon om at Bob var ute på landet og at han hadde det bra, sa Nylund den gang.

I etterkant jublet hundemiljøet over at Bob var borte, og oppfordret den som tok Bob om å ligge lavt.

Nå er en mann siktet for bortføring av Bob. Han vil ikke uttale seg til NRK. Mannens advokat, Jo Hov sier at mannen er idealist og at de mener det er mange svakheter ved Høyesteretts dom.

Advokaten til mannen som er siktet for å ha bortført hunden Bob, Jo Hov sier mannen er innstilt på å ta sin straff.

– Det innebar at en uskyldig hund ble dømt til døden uten grunnlag, og da mener jeg at det han gjorde var moralsk riktig, og jeg ville gjort det samme selv hadde jeg hatt sjansen til det, sier Hov.

Han sier Bob i dag er i et annet land og at han har fått et godt hjem. Hov vet ikke sikkert hvordan bortføringen skjedde, men siktede skal ha fått lov til å gå tur med Bob med jevne mellomrom.

Hunden Bob oppholder seg i dag i utlandet og har et godt hjem, ifølge den siktedes advokat, Jo Hov. Foto: NOAH

Bedt siktede ikke snakke med politiet

– Jeg stoler ikke på politiet, sier Hov og har dermed bedt sin klient om ikke å snakke med politiet.

Han forteller at politiet har ransaket hjemmet til siktede, på det han mener er tvilsom dokumentasjon.

– Jeg synes ikke det er noen grunn til at han skal snakke med politiet, dessuten er det slik at rettsanvendelsesspørsmålet her er etter min oppfatning fullstendig klart, han kan ikke straffes, og da er det heller ikke noe grunn til at han skal snakke med politiet, sier Hov.

Han sier mannen som er siktet er innstilt på å ta sin straff, samtidig mener Hov at bortføringen ikke rammes av noen straffebestemmelser.

Han begrunner dette med at i straffelovens paragraf 169 er det et forbud mot å ødelegge tvangsfullbyrdelse, og der er det nevnt bestemte typer tvangsfullbyrdelsesinngrep som ikke må forhindres. De er nøyaktig regnet opp: utlegg, hefte, arrest og beslag. Hov peker på at det ble ikke tatt beslag i Bob, men at han ble innbrakt etter hundeloven. Det alternativet er ikke nevnt i straffelovens paragraf 169, og Hov mener derfor at siktede ikke kan straffes.

– Fordi det er helt elementært at en straffelov kan ikke tolkes utvidende til skade for siktede, sier Hov.

Jo Hov er advokaten til mannen som er siktet for bortføring av hunden Bob. Han var med i juristgruppen som forberedte saken for Høyesterett, og ble da kjent med siktede. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Siktede tok med seg hunden

Politiet vet ikke hvor hunden Bob er nå, og sier det ikke er så mye de kan gjøre for å prøve å hente Bob tilbake.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre, for ingen har tipset politiet om hvor hunden er, sier Kai Lund Pettersen, politioverbetjent i Indre Østfold politistasjon.

Politiet har tatt ut siktelse mot en mann de mener har bortført hunden Bob forteller politioverbetjent, Kai Lund Pettersen. Mannen skal ha bortført Bob samme dag som Høyesteretts kjennelse om å avlive Bob ble kjent. Foto: Invgil Øvrebø / NRK

Han sier den siktede ikke har ønsket å forklare seg for politiet etter råd fra sin advokat. Dermed forklarer han seg for første gang når rettssaken starter. Lund Pettersen vil ikke si så mye om hva slags bevis de har til siktede.

– Det er tatt ut en siktelse mot han, så da er det noen som har sett noe, sier en ordknapp Lund Pettersen.

Mannen som er siktet skal ha hatt en ordning som besøksfar, og fått lov til å gå tur med Bob. 7. juni da Høyesterett besluttet at Bob skulle avlives, skal den siktede ha vært til stede, ifølge politiet.

– Da var han der og tok med seg hunden og hunden kom aldri tilbake, sier Lund Pettersen om hva som skjedde da Bob forsvant.