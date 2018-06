Hundemiljøet jubler over at Bob er borte

– Responsen fra hundemiljøet har vært overveldende og litt overraskende. Det er mange som har engasjert seg sterkt i denne saken, sier Bobs eier Arild Nyrud.

Torsdag avslørte NRK at hunden Bob har forsvunnet fra kennelen den har bodd på de tre siste åra, etter at Høyesterett forrige uke avgjorde at hunden kan bli avlivet.

Bob sammen med eier Arild Nyrud. Hundeeieren har fått flere gratulasjoner etter at Bob forsvant. Foto: Privat

Artikkelen har blitt delt over 13.000 ganger siden den ble publisert og i sosiale medier jubler nå hundemiljøet over nyheten.

«Hurra !!! Dagens beste nyhet. Måtte han løpe rundt og kose seg på landet i all evighet!» og «Tusen takk til dere som reddet Bob fra denne sjuke dommen <3 Håper han får noen flotte siste år i frihet <3» er bare noen av de mange tusen kommentarene som har blitt skrevet.

Høyesterett: Risiko for nye angrep

Striden rundt Bob har pågått siden september 2015, da hunden skal ha hoppet på en kvinne og mot andre forbipasserende på Grønland i Oslo.

Etter hendelsen fattet politiet et vedtak om at Bob skulle avlives. Eieren til hunden klaget på vedtaket, men klagen ble ikke tatt til følge av politidirektoratet. Heller ikke i tingretten, i Borgarting lagmannsrett eller i Høyesterett vant eieren frem.

– Politidirektoratets vedtak er i henhold til lovens intensjon. Det er reell og ikke ubetydelig risiko for nye angrep, og avliving er ikke et uforholdsmessig tiltak, konkluderte Høyesterett, som slo fast at Bob kunne avlives.

Men i omtrent samme tidsperiode som dommen fra Høyesterett ble kjent, forsvant hunden altså fra kennelen.

Ønsker Bob alt godt

Leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, er lettet over at Bob etter alle solemerker lever.

Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH er lettet over at Bob lever. Foto: Robert Hansen / NRK

– Vi ønsker den hunden alt godt, og har kjempet i tre år i rettssystemet fordi vi mener vedtaket og dommen er fullstendig feil. Vår vei stoppet i Høyesterett. Men nå har vi full fokus på lovendring, så det ikke skjer igjen at man dømmer normale hunder til avliving fordi det juridiske begrepet «angrep» er noe helt annet enn det biologiske.

– Hva mener NOAH om at noen kan ha tatt med seg Bob?

– Jeg forstår jo at folk blir fortvilte, men jeg synes ikke vi kan ha et samfunn hvor det framstår som den eneste løsningen. Jeg synes det skal være mulig å nå fram i rettssystemet med faglige argumenter og bli hørt. Jeg er skeptisk til at politi som ikke har hundefaglig kunnskap alene skal ha definisjonsmakt i slike saker, sier Martinsen.

Hunden Bob blir adferdstestet av dyrlege. Du trenger javascript for å se video. Hunden Bob blir adferdstestet av dyrlege.

Tusenvis av likes og delinger

Flere engasjerte personer har også kontaktet eier Arild Nyrud direkte med gratulasjoner.

– Det er mange som har sendt meg meldinger. Det renner også inn på Facebook-siden til Bob. Det er tusenvis av likes og delinger, det er utrolig hyggelig, sier han.

Hundeeieren sa torsdag til NRK at han mottok en anonym telefon om at hunden var borte, men at den var på landet og hadde det bra. Men Nyrud sier han ikke vet hvor Bob befinner seg.

– Jeg skulle jo aller helst hatt bikkja mi her hjemme hos meg, men nå vet jeg i det minste at han lever og har det bra, sier han.

Flere i hundemiljøet tar også til orde for at den som nå har hunden bør gjøre sitt ytterste for å holde den skjult. Flere foreslår blant annet at den bør bli tatt med ut av landet.

Øst politidistrikt bekrefter til NRK at saken er under etterforskning.