Dette er noe astronomene har visst skulle skje i flere hundre år, og det kan bli et minne for livet.

Så selv om det er kaldt ute og det skjer på et tidspunkt da de fleste fortsatt ønsker å holde seg i sengen, så kan det være verdt innsatsen.

Klokken 05:41 begynner det. Da er månen helt formørket. Det varer til klokken 06:44.

SE DIREKTE KL. 06: Se måneformørkelsen direkte her. Du trenger javascript for å se video. SE DIREKTE KL. 06: Se måneformørkelsen direkte her.

Månen vil bli berørt av jordskyggen fra klokken 04.34 og være fri fra den klokken 08:48.

Det som skjer er at månen kommer inn i skyggen jorden kaster ut i verdensrommet.

DETTE ER FASENE: Månen går først inn i halvskyggen fra jorden før den går inn i helskyggen. Når den er delvis inne i helskyggen, så vil det se ut som om månen gradvis blir spist opp av noe mørkt. Foto: Himmelkalenderen.com

Fra månen vil en helt svart jord se ut som den har en skinnende, rød ring langs kanten. Det er dette røde lyset som gjør det mulig for oss å se månen under formørkelsen.

SOLA FORSVINNER PÅ MÅNEN: Skyggen fra jorden er delt opp i hel- og halvskygge. Det er fordi solen ikke er en punktkilde, men et utstrakt objekt. Foto: NRK

Lenge å vente til neste gang

Måneformørkelser er egentlig ikke sjeldne fenomener, men denne er spesiell for oss.

Den neste formørkelsen som er synlig i Norge kommer først om litt under ti år. Den skjer 31. januar 2028, altså nyttårsaften. Den vil også være synlig over hele landet, men vil være litt nær horisonten. Det gjør den vanskelig å se.

Japansk romfartøy filmet jorden under en måneformørkelse Du trenger javascript for å se video. Japansk romfartøy filmet jorden under en måneformørkelse

Den neste etter det, vil komme rundt midnatt 20. desember 2029. Den vil være helt perfekt, med månen høyt oppe.

Det som også er litt spesielt i morgen tidlig, er at månen vil være nærmere jorden enn vanlig. Det betyr at den er litt større enn normalt, men det er så liten forskjell at det nesten ikke er mulig å se.

Les mer: Supermåneformørkelse i morgen tidlig

NATUROPPLEVELSE: En måneformørkelse kan gjøre dypt inntrykk på unge barn. Barn som nå går i første trinn, vil være elever i videregående skole når neste formørkelse kommer. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Vet ikke hvordan den vil se ut

Ingen måneformørkelser er like. Grunnen til det er blant annet jordens atmosfære. Det lille lyset som når fram til månen har gått gjennom tykke lag av luft der det også er støv og forurensing.

Det blå og grønne lyset fra solen blir spredd under møtet med gassene og partiklene i luften og når ikke fram til månen.

Hvor mye støv og annet det er i luften vil være med på bestemme hvordan månen vil se ut. Den kan være mørk rustrød, lysere oransje eller hva som helst imellom.

KAN HA MANGE FARGER: Noen måneformørkelser kan bli lysere enn andre. Er det lite ekstra som sprer det kortbølgede lyset fra solen, så vil månen få andre farger enn rødt. Foto: Bernt Olsen / NRK

Så var det været

Dersom den formørkede månen ikke er altfor mørk, vil den være synlig gjennom et lett skylag. Den delvis formørkede månen vil være synlig gjennom et litt tettere lag, men det skal ikke mye skyer til før ingenting er synlig.

Mange steder i Norge er det varslet delvis skydekke. Det betyr at den formørkede månen vil dukke opp fra tid til annen.

Andre steder er det varslet tett skydekke. Da kan det kanskje virke håpløst, men meteorologene har tatt feil før.