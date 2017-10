Maja (12) fikk 9 millioner etter sykehusfeil: Familien får ikke bygge hus for pengene

Huset Maja Rodak og familien leier i dag. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Familien til Maja Rodak flyttet til Norge fra Polen like før Maja begynte på skolen. Den gang var Maja frisk og rask, og ble fort en oppgående og tospråklig elev på Vanse skole Vest-Agder.

Da hun ble åtte måtte Maja på sykehus fordi hun hadde fått diabetes type 1. En alvorlig feil ved sykehuset førte til at Maja fikk en alvorlig hjerneskade som følge av blodmangel til hjernen. Den unge jenta fikk lammelser, og mistet tale- og spiseevnen.

Etter hvert fikk Majas familie også tilkjent over 9,1 millioner i pasientskadeerstatning.

– Vi ser ikke lyst på situasjonen. Vi kom til Norge med et friskt barn. Plutselig, på grunn av sykehuset, ble barnet sykt, sier Majas far, Robert Rodak.

Maja Rodak var en vanlig åtteåring, før en sykehustabbe endret livet hennes. Foto: PRIVAT / NRK

Tilpasset hus

I dag er Maja 12 år, og helt avhengig av hjelp fra foreldrene. Maja bor sammen med far Robert, mor Agnieszka og broren Marcel (10) i et hus de leier kommunalt i sentrum av Vanse i Farsund kommune.

Maja mor Agnieszka Liss Rodak prøver å holde motet oppe. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Situasjonen er tung, men vi prøver å se positivt på det. De vanskeligste øyeblikkene er når Maja spør oss hvorfor hun er syk, eller hvorfor hun ikke klarer å snakke. Eller hvorfor hun ikke kan leke med broren, som vil leke med henne, sier Majas mor Agnieszka.

Familien mener huset på to etasjer er for lite og dårlig tilrettelagt. Drømmen er å bruke pasientskadeerstatningen til å kjøpe en tomt og bygge en egnet bolig for Maja, der 12-åringen kan leve et verdig liv.

– Nå vil jeg bare at Maja skal kunne finne seg til rette og få leve livet sitt til fulle. Det var derfor vi ville bygge et hus tilpasset henne, sier moren.

Maja leker med lillebror, ti år gamle Marcel. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

– Tommelen vendt ned

Det har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som forvalter Majas erstatning, sagt nei til. Familiens advokat Paul Rynning mener avgjørelsen er feil.

Stein A. Ytterdahl, fylkesmann i Aust- og Vest-Agder. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi har forsøkt å redegjøre for dette, blant annet med en takstmann som har sett på hvor lite hensiktsmessig dagens bolig er. Den er over to plan, trang og gammel, sier Rodak-familiens advokat Paul Rynning.

Det er fylkesmennene i Norge som forvalter pengene til alle det offentlige kaller «vergetrengende personer».

Totalt er det snakk om over 20 milliarder kroner. Det er også fylkesmennene som bestemmer hvordan pengene skal brukes.

Fylkesmann mener imidlertid at husprosjektet foreldrene har sett for seg blir for dyrt i forhold til størrelsen på erstatningen. Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl, sier han har vært nødt til å vurdere det totale bildet knyttet til husprosjektet.

– Da må vi ta hensyn til den langsiktige situasjonen for vergehaver. I totaliteten her, knyttet opp mot det behovet vedkommende har, og den risikoen og muligheten for å bruke penger, så er tommelen vendt ned, sier Stein A. Ytterdahl, fylkesmann i Aust- og Vest-Agder, til NRK.

Maja er på skolen med kontaktlærer Anna Quale. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Spekulativt

Maja har egen kontaktlærer og trener hver kveld med pappa Robert. Det er slike ting som gjør at familien klarer å holde motet oppe.

– Hvis jeg slo meg til ro med at Maia er syk, ville livet vært tungt, uten håp om bedring. Så jeg møter livet med et smil, sier pappa Robert.

Og kanskje er et lite håp hos fylkesmannen, som innrømmer at retningslinjene gir mulighet for å bruke deler av erstatningen til bolig.

– Ja, det kan vi. Men i dette konkrete prosjektet har blitt vurdert som for spekulativt og risikofylt. Men om det dukker opp et godt prosjekt, er det ikke noe i veien for å anvende deler av erstatningen til dette, sier Ytterdahl.