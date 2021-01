Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stortingsflertallets vedtak i går gjør nestoren i akuttmedisin i Tromsø svært bekymret.

– Vi går en valgkamp i møte nå. Vi må ikke komme i den situasjonen at opposisjonen fristes til å bruke pandemitiltak som ledd i en valgkamp. Da rakner det for nasjonen, sier Gilbert til NRK.

Gilbert har selv tidligere stått på liste for partiet Rødt, som også stemte for å myke opp skjenkeforbudet i Stortinget i går.

Dermed rammer kritikken hans også egne partifellers opptreden.

– Opposisjonen har et stort ansvar for å ikke slå taktisk mynt på tiltakene. Pandemien er ikke over, og vi må ikke nå få politisk spill rundt å overprøve de faglige rådene.

– Men FHI mente jo det var faglig forsvarlig å lette på skjenkestoppen i områder med lav smitte?

– Ja, og det er jo nettopp problemet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet settes nå opp mot hverandre og brukes i et politisk spill. Det er helt uholdbart, sier Gilbert.

En rekke kommuner varsler at det blir mulig å få øl til maten igjen fra og med fredag. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Han kaller situasjonen svært alvorlig, og viser til at all erfaring fra kriseledelse og katastrofehåndtering viser at konflikter på høyt nivå kan være helt ødeleggende.

– Så får opposisjonen heller manne seg opp og kaste regjeringen om de mener det er nødvendig. Men denne type diskusjoner om enkelttiltak kan vi bare ikke ha.

– Stor innvirkning på arbeidsplasser

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth i Tromsø er ikke enig i at smitteverntiltakene nå har blitt valgkamp og spill:

– Vi har hatt veldig få diskusjoner i Stortinget om smitteverntiltak, sier Myrseth.

Hun viser til at det var uenighet mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om det var forsvarlig å åpne for skjenking nå i områder med lav smitte. Uansett ville skjenkestoppen trolig blitt opphevet om noen få dager, tror Myrseth.

Cecilie Myrseth (Ap) mener det er helt legitimt at Stortinget blander seg inn i smitteverntiltakene. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Folkehelseinstituttet har sagt det var forsvarlig å åpne opp i en viss grad, og det har stor innvirkning på spesielt arbeidsplasser og permitterte. Folk går hjemme og er ledig, og det har også store helsemessige konsekvenser på sikt.

Myrseth beskriver Høie som «galsur» da regjeringen ikke fikk gjennom alle smitteverntiltakene i Stortinget.

– Regjeringen har opptrådt som en flertallsregjering, men det er de ikke. Det er lurt om regjeringen i større grad tar opp dialogen med Stortinget, lytter på innspill og ser at det er flere politiske partier og interesser som har gode argumenter og løsninger.

– Tror du det blir flere runder i valgkampen der dere ønsker å justere kursen?

– Arbeiderpartiet har ikke noe mål om å ta over vurderingene av smitteverntiltak fra regjeringen. Vi har i stor grad vært enig i tiltakene.

– Men det må være legitimt at Stortinget også har en mening om dette, og på ett enkelt tiltak tenker jeg det er legitimt at man gjør om.

Frykter filmfestival

I Tromsø går den internasjonale filmfestivalen av stabelen denne uka. Mesteparten av programmet går digitalt, men Gilbert er likevel redd for konsekvensene når kranene i Tromsø trolig åpnes på fredag.

Overlege Mads Gilbert er redd pandemihåndteringen rakner om Stortinget blander seg inn i smitteverntiltakene. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det er en overhengende fare for økt smitte. Dette er et eksperiment som opposisjonen nå har kastet seg ut i. Det vet vi ikke resultatet av. Jeg frykter at vi kan få en tilsvarende situasjon som i Trondheim, som hadde lavt smittetrykk og slapp opp tiltakene før de fikk en eksplosiv utvikling i smittetrykket.

Daglig leder Frank Reithe ved utestedet Verdensteateret i Tromsø mener byen har god kontroll på smitten. Foto: Vilma Taubo

Daglig leder Frank Reithe ved Verdensteateret i Tromsø mener derimot det er riktig at skjenkebeslutningene nå tas lokalt.

– Jeg synes Tromsø kommune har vært flink med smittesporing og regler for utelivet, og har sørget for at dette har blitt gjort ordentlig. Det burde gjenspeiles i situasjonen vi har i byen vår, for hva vi kan gjøre og ikke. Det bør ikke avgjøres av politikere 1700 kilometer unna.

Men Gilbert frykter konsekvensen kan bli stor belastning på helsevesenet.

– Om vi nå slipper opp risikerer vi nye smittetopper. Det tåler ikke helsevesenet i Norge. Kommunehelsetjenesten, fagfolk, leger og ambulanser har ikke ubegrenset kapasitet. De er allerede kjørt hardt i den første bølgen, sier Gilbert.