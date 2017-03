Partiet har tidligere denne uka lagt frem 35 tiltak som skal bekjempe forskjeller i samfunnet. Blant virkemidlene er å bruke skattesystemet for å omfordele rikdom

– Skattesystemet vårt er rigget for spekulasjon og prisfest. Det er på tide å legge om skattesystemet.

Ifølge Lysbakken er det noe alvorlig galt når det er mer gunstig å investere penger i sekundærboliger på Grünerløkka enn i produktivt næringsliv. Derfor vil han rigge om skattesystemet slik at det ikke oppmuntrer til vill boligspekulasjon som holder unge og lavtlønte utenfor eiendomsmarkedet.

– Det er på tide at også de ungdommene som ikke kan få startkapital fra mamma og pappa, også kan få kjøpe seg bolig, sier Lysbakken.

Vil ha 3000 nye lærere

Partiet har allerede varslet at de ønsker å øke barnetrygden for å utjevne forskjeller. Det er av ultimatumene som partiet setter som krav for å gå inn i en Ap-regjering

– Fattigdommen motiverer ikke. Den fornedrer og ødelegger, sier Lysbakken, og poengterte at ingen kommer i jobb fordi de er fattige.

Blant SVs absolutte krav for å gå inn i regjering med AP er at det skal være flere lærere i skolen.

Oppskriften på framtidsskolen er ifølge, Lysbakken: Flere lærere, tillitsreform i skolen og mer praktisk og variert arbeidshverdag.

Til landsmøtet sa Lysbakken at han ønsker slutt på overfylte klasserom og vil ha 3000 flere lærere i skolen.

– Skolen skal handle om ungene, og da må det være tid og oppmerksomhet til hver enkelt av dem, sier SV-lederen.

I tillegg ønsker Lysbakken å legge leksene inn i skolehverdagen og gi elevene mat på skolen.

– Leksestresset og matpakkemaset vil forsvinne fra hverdagen.

Vil ha norske sparepenger ut av olje og gass

SV-lederen slo i løpet av talen fast at klimautslippene i Norge må ned.

Ifølge Lysbakken er Høyre det beste miljøpartiet i regjeringen.

– Det er jo litt som å være den beste slalåmlkjøreren i Bangladesh. Det sier ikke så mye, harselerte SV-lederen.

Lysbakken kommenterte også Norges oljefonds prioriteringer:

– Vi vil ha norske sparepenger ut av olje og gass.

