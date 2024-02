I går fortalte NRK at overgrepsmottaket i Oslo hadde 748 voldtektsofre i fjor. Det er en økning på 70 prosent på ti år.

Trenden er den samme i hele landet.

Videregående-elever etterlyser mer seksualundervisning, og mener det er viktig fordi så mange ser på porno.

– Vi gjorde en undersøkelse blant elever på Ullern, der 100 elever svarte anonymt. 38 prosent svarte at de hadde blitt utsatt for alvorlige overgrep. Det er ganske drøyt og alvorlig, sier Ingeborg Louise Langmoen.

Mange i undersøkelsen svarte at de var redde for å bli voldtatt, eller ikke tørre å si nei fordi guttene er så mye sterkere.

– Jeg er rett og slett litt rystet. Jeg forventet ikke så store tall, rett og slett, sier Erik Skindlo (18).

Sier de bearbeider traumer med rus

Elever som sier er utsatt for overgrep, svarer i undersøkelsen at de bruker rus daglig for å bearbeide hendelsene i stedet for å oppsøke hjelp.

– Alt fra alkohol til narkotika for å bearbeide traumer. Det er veldig tabu å innrømme at man er blitt utsatt for et overgrep, sier Frøya Fuglesteg Thorheim.

ØNSKER MER SEKSUALUNDERVISNING: Frøya Fuglesteg Thorheim og Pia Cecilie Harm på Ullern vgs. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Pia Cecilie Harm sier de fikk noe seksualundervisning på ungdomsskolen, men at det er viktig å repetere.

– Rus må inkluderes i seksualundervisningen, og man kan ikke ta det for gitt at ungdom vet hvordan man skal utføre et samleie med den pornokulturen og ruskulturen som er i dag, mener hun.

Helsesykepleiere på skolebenken

Helsesykepleiere over hele landet skal læres opp for å sørge for bedre seksualopplæring i skolen. Den store økningen i voldtekt blant unge bekymrer.

– Det er mye press i sosiale medier og ikke minst i reality-serier, som gjør at seksualitet blant ungdom blir veldig normalisert. Og porno spiller en viktig rolle, sier Tone Bjørnson Aanderaa.

Hun er helsesykepleier og jobber på helsestasjonen for kjønn og seksualitet.

LÆRER HELSESYKEPLEIERE: Tone Bjørnson Andersen er helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning i Oslo kommune.

I et samarbeid med helsedirektoratet leder hun et undervisningsopplegg der helsesykepleiere lærer om skadelig, problematisk seksuell adferd. De skal få kunnskap for å forebygge seksuelle overgrep og ikke minst fremme positiv seksualitet.

– Det handler om å bli kjent med seg selv og egen kropp før man deler den med andre. Ungdom skal bli bevisst hva man selv ønsker og ikke ønsker. Hvis man ikke kjenner seg selv, er det vanskelig å formidle hva man ønsker til andre.

– Folk må oppføre seg

Mer undervisningen ønskes velkommen av guttene.

– Jeg tror vi må snakke mer om det. Foreldre må snakke mer med barna sine og vi kan ha foredrag på skolen, sier Sondre Høien Andersen (17).

Erik Skindlo sier unge bør lære mer om hvordan man tolker signaler og hva samtykke egentlig er.

MENER FLERE MÅ SNAKKE OM DET: Sondre Høien Andersen, Erik Skindlo og Anders H. Simonsen på Ullern vgs. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Og så tror jeg vi må starte undervisningen tidligere enn man tror. Det er mange unge som er seksuelt aktive, og ikke helt vet hva de driver med, sier Skindlo.

Anders H. Simonsen mener det er lurt å lære mer om hva samtykke er, men at man også må forvente mer av den enkelte. Han tror også det handler om holdninger man har med seg hjemmefra.

– Folk må oppføre seg. Alle vet jo at voldtekt er galt, sier han.

Mange helseproblemer

Tone Bjørnson Aanderaa sier det er stor variasjon i hvilke konsekvenser det får for den enkelte å ha vært utsatt for et overgrep.

Men hun har en lang liste over helsemessige konsekvenser som ungdom opplever etter overgrep.

Å slite på skolen, oppleve angst, en snikende depresjon, søvn- og konsentrasjonsvansker, å isolere seg og slite med mat, er noen av problemene unge forteller om.

– Vi må snakke mer med ungdom om seksualitet, og det er på høy tid det gjøres noe systematisk, mener Aanderaa

MENER PORNOKULTUREN ØDELEGGER: Ingeborg Louise Langmoen (til venstre), Pia Cecilie Harm og Frøya Fuglesteg Thorheim (liggende) på Ullern videregående skole. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Resultatene fra den lokale undersøkelsen på Ullern viste også at mange sliter etter overgrep,

– Det må skje en holdningsendring, med mindre fokus på knulling. Man må lære hva som er å gå over grensen; hva som er voldtekt og hva som er samtykke. Man må lære kroppsspråk og at et nei er et nei, sier Frøya Fuglesteg Thorheim.