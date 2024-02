Kraftig økning i voldtektstall: – Ofre har rett og slett vært redde for å dø

I fjor var det 748 voldtektsofre som ba om hjelp i Oslo.

Det er en økning i alle aldersgrupper. Men i Oslo er veksten størst i gruppen 14 til 19 år. 95 prosent av ofrene er jenter.

I de aller fleste av tilfellene er det jevnaldrende som begår voldtektene.

Samtidig er det bare 15 prosent som forteller foreldrene om voldtekten.

Kan skyldes porno

Helsepersonell som møter ofrene sier at økningen blant annet skyldes porno.

De mener at dagens porno er grenseoverskridende og preget av mye vold, som kvelertak.

Overlege ved overgrepsmottaket i Oslo, Martine Rostadmo sier at økningen i voldtektstallene kan skyldes porno. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

– Ofre har rett og slett vært redde for å dø, og det er vanskelig å få det til å henge sammen med at det var han kjekke gutten i parallellklassen.

Det sier overlege ved overgrepsmottaket i Oslo, Martine Rostadmo.

Amelia Rafn Skuse går i tredje klasse på Edvard Munch videregående skole. Hun mener porno har fått for stor plass i unges liv.

– Jeg tror ikke vi snakker nok om samtykke og hvor grensene går. Fokuset er for mye på fest, knulling og det som er spennende. Også kan gutter skjerpe seg, sier hun.

Medelev Henrik Nummedal Røise mener at skolene kan ta mer grep, og blant annet ha mer seksualundervisning.

– Det har blitt snakket om det, men det har ikke skjedd, sier han.

Amelia Rafn Skuse og Henrik Nummedal Røise sier at skolene må ta mer grep for bedre seksualundervisning. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Bekymrer helsedirektøren

Overgrep er livsendrende og et mer omfattende problem enn det samfunnet har tatt innover seg, mener han.

– Foreldre må være klar over at barna deres som er utsatt for dette bare i 15 prosent av tilfellene forteller om dette. Derfor må de være lyttende og åpne, sier helsedirektør, Bjørn Guldvog.

Han sier også at skolen, helsetjenesten og resten av samfunnet en stor oppgave foran seg for å få ned tallene.

– Dypt urovekkende

Leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, sier tallene er dypt urovekkende.

– Dette er et stort samfunnsproblem som regjeringen må hjelpe til med å løse, sier hun.

Sydgård sier også at tilgjengeligheten av porno gir et skadet bilde av seksualitet.

– Det mest skremmende er at det er så lett tilgang til porno som er voldelig. Krenkende og kvinnefiendtlig, der det er menn som dominerer kvinner, sier hun.

Leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård sier at tallene er stort samfunnsproblem, Foto: Redd Barna

Nå oppfordrer hun kunnskapsministeren om å trappe opp innsatsen for å få bedre seksualundervisning.

– De unge selv etterlyser en helhetlig seksualundervisning, sånn at porno ikke er det som gir opplæring i seksualitet.