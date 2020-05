LO vil gi arbeidsgivere økonomisk gulrot for å ta permitterte tilbake

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen».

Ordene til LO-leder Hans Christian Gabrielsen runger ikke utover et folkehav på Youngstorget i Oslo. I stedet står han i et lite tv-studio to dager før den store dagen og leser talen inn i kamera.

– Dette er veldig annerledes på så utrolig mange måter. Vi håper å gjøre det beste ut av det og kunne nå ut med 1. mai-budskapet også til alle de som sitter hjemme og følger sendinga på nett, sier Gabrielsen til NRK.

Korona-preget tale

Koronakrisen er gjennomgangstema for årets tale fra LO-lederen. Han roser alle de som holder hjulene i gang og tillitsvalgte landet rundt som bistår medlemmer i krise.

– Ja, nå er det en helt enestående situasjon som jeg tror få, om noen, kan huske tilbake til. Med en ledighet på permitterte og arbeidsledige på rundt 400.000. Denne 1. mai-markeringen har virkelig et alvorlig bakteppe. Det preger selvfølgelig også budskapet vårt, sier Gabrielsen.

I talen tok Gabrielsen til orde for å få samfunnet i gang igjen ved å motivere bedriftene til å hente permitterte ansatte tilbake.

«Mange nordmenn er permitterte fordi koronakrisa gjør det vanskelig å opprettholde normal drift. Det vil i LO gjøre noe med. Vi foreslår derfor en løsning med lønnstilskudd. Et lønnstilskudd vil gjøre at flere permitterte kan komme tilbake i jobb raskere og med full lønn. Da kan økonomien komme i gang igjen. Da kan folk vende tilbake til mer vanlige dager, og da kan vi sakte, men sikkert begynne å ta oss ut av krisa.», sier Gabrielsen i talen.

– Nødvendig med justeringer

Overfor NRK utdyper Gabrielsen:

– Det som skiller denne krisa fra tidligere kriser er for det første bredden i hvordan den rammer og at myndighetene gjennom de helt nødvendige smitteverntiltakene har bidratt til at veldig mange virksomheter har måttet stenge ned, eller har fått et utrolig fall i omsetningen sin.

– Mange av disse som jobber i disse bedriftene er permitterte og går hjemme. Vi har fått på plass en kompensasjonsordning som er bra og som treffer de virksomhetene som har behov for det. Det er nødvendig å gjøre noen justeringer i det, sier Gabrielsen.

LO ønsker at pengene staten bruker på å ta seg av folk i permisjon heller skal tilføres bedriftene for å gi dem trygghet til å hente folk tilbake i jobb med full lønn.

– Det bidrar til at permitterte kommer raskere tilbake til jobb. Det bidrar til at vi får raskere fart i økonomien, og det bidrar til trygghet for de bedriftene som ser at omsetningen ennå ikke har kommet tilbake til gamle nivåer, sier Gabrielsen.

Samtidig understreker han viktigheten av å styrke og utvide permitteringsinstituttet.

– Nei, permitteringsinstituttet vårt er velfungerende, og det er det som bidrar til å holde folk tilknytta arbeidsplassen. Det har vist seg å være virkningsfullt og av stor betydning for norsk arbeidsliv gjennom tidligere kriser. Det vi ønsker nå er å få økt anledningen til å permittere utover til 52 uker, sier LO-lederen.

Nybø: – Regjeringen vurderer alle innspill vi får

Etter en spørretime i Stortinget på onsdag spurte NRK næringsminister Iselin Nybø følgende spørsmål:

– Er det aktuelt i nær fremtid å vurdere lønnstilskudd til bedrifter som kan gå til en viss grad, men som ikke kan gå i full drift?

– Vi har ennå ikke gjort noen endringer i systemet vi har, som handler om å permittere, men nå samler vi inn innspill fra ulike aktører om hvordan vi skal komme oss ut av denne krisen og vi vet at dette er ett av innspillene og vi skal selvsagt se på og vurdere alle innspillene vi får, svarte Nybø da.

Støre mener gjenreisningen krever en annen regjering

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre holdt og 1. mai-talen sin digitalt i år.

Støre la vektla viktigheten av å få de 400.000 arbeidsledige og permitterte personene i Norge tilbake i arbeid.

Tallet har vokst med over 300.000 personer siden 2019 som følge av tiltakene mot koronaviruset og den pågående internasjonale økonomiske krisen.

– Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid og hindre at krisen gjør Norge til et mer urettferdig land. Den oppgaven krever en annen regjering enn dagens høyreregjering, sier Støre.

EN ANNERLEDES FEIRING: LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen på Youngstorget i dag 1. mai. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Ap-lederen peker på at partiet hans har begynt med en plan for gjenreisningen av norsk økonomi etter koronakrisen.

– Planen skal styrke den norske modellen, bidra til rettferdig fordeling av byrdene fra krisen vi står i og ruste oss for framtiden med aktivitet og varige arbeidsplasser i hele landet. Og målet skal være, slik det alltid er for Arbeiderpartiet, arbeid til alle.

Lysbakken vil gjøre mer enn å klappe

SV-leder Audun Lysbakken direktesendte 1. mai talen sin fra Youngstorget direkte på partiet sin facebookside

SV-lederen brukte taletiden sin til å kreve bedre permitteringsregler og at det skal stilles flere krav til bedriftene.

Blant annet ønsket han utbytteforbud for bedrifter som mottar krisehjelp, og krav om senket husleie for butikker og bedrifter.

I tillegg sa Lysbakken at tiden er inne for en ny industripolitikk med større vekt på klimavennlige investeringer.

– Sosialismen er tilbake, konkluderer han.

VIL LÆRE AV KRISEN: SV-leder Audun Lysbakken mener koronakrisen bør få folk til å se ser hvilke yrker som virkelig er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil lære av krisen

Når NRK intervjuer Lysbakken etter talen peker han på at flere nå ser hvilke yrker som virkelig er nødvendige for at samfunnet skal fungere.

– Budskapet mitt er at vi under denne krisen virkelig har sett hvem som får samfunnet til å henge sammen og det er ikke de som vanligvis får mest penger, sier Lysbakken og ramser opp yrkesgrupper som helsefagsarbeiderne, renholdere, butikk- og transportarbeidere.

Han vil belønne folka i de samfunnskritiske yrkene etter at koronakrisen er over.

– Nå har vi alle vært enige om at vi skal klappe for dem, men jeg håper vi etter dette får et samfunn hvor de får bedre betingelser og. Ikke mer økning i lønnsforskjeller, mer sosial dumping og privatisering, sier Lysbakken

– Burde de få mer lønn i denne perioden her mener du?

–De burde jo få bedre betingelser når denne perioden er over, for alltid. For nå har vi fått sett hva de er verdt og hva samfunnet ikke kan klare seg uten, svarer Lysbakken.