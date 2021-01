LO-tillitsvalgt: – Ikke noe problem for meg om Vedum skulle bli statsminister

– For meg er det ikke noe problem om Vedum skulle bli statsminister, sier fylkesleder for Fagforbundet i Rogaland, Trond Helland, til NRK.

Fagforbundet, med sine 350.000 medlemmer, er den største fagforeningen i LO.

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon og har en lang tradisjon for et nært samarbeid med Arbeiderpartiet.

Men om Arbeiderpartiet får statsministeren hvis Erna Solberg taper valget i september, er ikke like sikkert som før.

En ny, rødgrønn regjering i Norge kan bli langt «grønnere» enn forrige gang venstresiden hadde regjeringsmakt.

Senterpartiet er nå jevnstore med Arbeiderpartiet på meningsmålingene. På noen målinger ligger de foran.

Det kan endre styrkeforholdet kraftig i en ny regjering.

Arbeiderpartiet var mellom fem og seks ganger større enn Senterpartiet da partiene satt i regjering sammen i 2005-2013, målt i antall stortingsrepresentanter.

Hadde det vært valg i dag, ville Senterpartiet fått flere representanter på Stortinget enn Arbeiderpartiet, ifølge Norstats siste måling.

STØRE OG VEDUM: Her fra trontaledebatten i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Styrkeforhold på rødgrønn side Ekspandér faktaboks Slik var styrkeforholdet mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV i den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2009: Arbeiderpartiet: 61 representanter

Senterpartiet: 11 representanter

SV: 15 representanter Slik var styrkeforholdet mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV i den rødgrønne regjeringen fra 2009 til 2013: Arbeiderpartiet: 64 representanter

Senterpartiet: 11 representanter

SV: 11 representanter Slik er styrkeforholdet mellom de tre partiene på Norstats måling i januar, beregnet til stortingsmandater hvis det hadde vært valg i dag: Arbeiderpartiet: 38 representanter

Senterpartiet: 41 representanter

SV: 17 representanter Kilde: Stortinget/Norstat

Helland positiv til Vedum

Trond Helland i Fagforbundet beskriver Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som en dyktig person med lang erfaring, stor tillit og samarbeidsevner.

– For meg er politikken viktigere enn personene. Både Støre og Vedum er to dyktige personer som har god appell. Så må politikken til partiene avgjøre dette. Det viktigste er å bytte ut dagens regjering.

– Er det et problem, eller er det greit, med et sterkt Senterparti?

– Det er helt greit med sterke parti som en motvekt til dagens regjering. Og så er det velgerne som avgjør hvilke av partiene som er størst, sier Helland.

Jonas Gahr Støre har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken overfor NRK onsdag.

HAR LEDET ARBEIDERPARTIET SIDEN 2014: Jonas Gahr Støre. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Partibarometer januar 2021 Periode 28/12–2/1. 962 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,1 pp. Parti Endring −1,3 R 3,7 % −1,3 +1,9 SV 8,9 % +1,9 −1,1 AP 20,1 % −1,1 +1,1 SP 21,3 % +1,1 +0,3 MDG 3,9 % +0,3 +1,5 KRF 3,7 % +1,5 −0,2 V 2,5 % −0,2 −2,6 H 22,6 % −2,6 −0,3 FRP 11,3 % −0,3 +0,7 Andre 2,0 % +0,7 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Partiveteran vil ha lederdebatt

I et intervju med TV 2 på lørdag går sa partinestor Thorbjørn Berntsen at Arbeiderpartiet må ha en åpen debatt om hvorvidt Jonas Gahr Støre er den som kan gi partiet høyest oppslutning i valget.

Og nevnte sin nevø Raymond Johansen som en kandidat til å ta over.

Men Johansen understreker at det ikke foregår en lederdebatt i partiet.

– Det er alltid hyggelig å bli trukket fram, men det er ingen aktuell problemstilling. Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets leder, og vår statsministerkandidat foran valget til høsten. Det støtter jeg, uttalte Johansen til Klassekampen onsdag.

BYRÅDSLEDER I OSLO: Raymond Johansen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Aker-tillitsvalgt: – Ap mangler tydelighet

Atle Tranøy er konserntillitsvalgt for Aker ASA på Stord og styremedlem i Fellesforbundet. Han svarer slik på spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet sliter på målingene:

– Jeg tror det har mye å gjøre med mangel på tydelighet på en del sentrale politikkområder. Ikke minst for oss i LO-fellesskapet.

Han sier Senterpartiet er «betydelig klarere» på sentrale politikkområder for store deler av LO.

– Er det da like greit at Senterpartiet får så stor oppslutning på målingene?

– Forhåpentligvis skal de utgjøre en ny regjeringskonstellasjon. Men for oss i LO er Arbeiderpartiet en langt mer naturlig samarbeidspartner. Men det krever at de er mer tydelige på områder som er viktige for oss.

Tranøy er ikke fornøyd med det han beskriver som Arbeiderpartiets interne diskusjoner rundt partiets miljø- og olje- og gasspolitikk:

– Jeg er skuffet over at de ikke evner å håndtere den uenigheten bedre gjennom å forklare sine egne nødvendigheten av en olje og gassindustri som en forutsetning for fremveksten av en ny, grønn industri. Basert på den teknologi, kompetanse og kapasitet som finnes i oljeindustrien.

KONSERNTILLITSVALGT I AKER: Atle Tranøy. Foto: Eli Bjelland / NRK

Tillitsvalgt om Sp: Opptatt av mange av de samme sakene

Finnmark er et av fylkene der Senterpartiet har gått frem på målingene. Bjørg Tapio er leder i Fagforbundet i Finnmark.

– Hvem bør Fagforbundets medlemmer stemme på når det snart er stortingsvalg?

– Vi anbefaler våre medlemmer først og fremst til å stemme. Og utover det, ber vi dem om å stemme på partiene på venstresiden, som har en politikk som ligner mest på Fagforbundets politikk.

– Hva med Senterpartiet?

– Ja, det er et av partiene som er på venstresiden. Det er mange av de sakene som de er veldig opptatt av, som vi er minst like opptatt av. Ikke minst her i Finnmark.

Tapio peker på regionreformen, og sier Senterpartiet er blant partiene på venstresiden som har lovet å løse opp tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

LEDER FAGFORBUNDET I FINNMARK: Bjørg Tapio. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

AUF: – Vil ha iskanten lengre nord

LEDER I AUF: Astrid Willa Eide Hoem. Foto: Lise Åserud / NTB

Lederen i AUF, Astrid Willa Eide Hoem, har sagt hun vil ha partiet i en mer grønnere retning.

– Vi vil ha iskanten lengre nord, og ha endringer i oljeskattregimet, sier Hoem.

– Vi er det eneste partiet som klarer den broen, mellom klimastreikerne og de som jobber i olje- og gassindustrien.