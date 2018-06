Lines eksmann ble dømt til forvaring etter fire voldtekter - nå klarer ikke politiet å finne ham

– Det er en psykisk påkjenning psykisk å gå og se seg over skulderen. Alltid føle at du sover med et øye åpent. Alltid låse dørene. Å føle at du ikke kan gå noe sted alene, men helst bør gå med følge, om du så bare skal til tannlegen eller legen, sier Line.

For ett år siden ble eksmannen hennes dømt for å ha voldtatt henne og en annen kvinne.

Overgrepet mot Line skjedde mens de var gift. Han ble samtidig dømt for å ha voldtatt en kvinne han møtte på byen våren 2016. Dette er den fjerde kvinnen han nå er dømt for å ha voldtatt.

Før rettssaken ble mannen i 40-årene vurdert av sakkyndige, som mente det var «høy risiko for fremtidig seksuell vold». Likevel ble han ikke fengslet.

Etter rettssaken ble han dømt til åtte år forvaring med en minstetid på over fem år. I praksis vil det det si at han ble dømt til fengsel på ubestemt tid, fordi samfunnet må beskyttes mot ham.

Mannen anket dommen og ble ikke varetektsfengslet. Han har vært en fri mann gjennom flere rettsrunder.

Etter den siste anken ble avvist i april 2018, har politiet forsøkt å komme i kontakt med mannen for å forkynne et besøksforbud mot ekskona.

Men politiet har ikke klart å komme i kontakt med mannen, og nå har politiet sendt ut en etterlysning for å forkynt besøksforbudet.

På frifot mens han anket saken i flere rettsrunder Ekspandér faktaboks April 2016: han ble løslatt etter at han først ble pågrepet og etterforsket.

Mars 2017: sakkyndige mente at faren for nye lovbrudd var stor. Han ble ikke fengslet.

Juni 2017: tingretten dømte ham til forvaring. Han anket og ble ikke fengslet.

Februar 2018: lagmannsretten skjerpet straffen til ni års forvaring med en minstetid på seks år. Han anket straffen til høyesterett, og ble ikke fengslet.

April 2018: Høyesterett avviste anken og dommen er rettskraftig. Han ble ikke pågrepet.

Juni 2018: Politiet vet ikke hvor han er og får ikke kontakt med ham. Han er nå etterlyst nasjonalt.

Mer enn ett år etter at sakkyndige først konkluderte med at faren for nye voldtekter og lovbrudd var stor, er han fortsatt på frifot. Denne konklusjonen gjentok psykologen i retten.

De sakkyndiges vurdering er at det foreligger høy risiko for fremtidig seksuell vold. (...) det foreligger en nærliggende risiko for at tiltalte igjen vil begå alvorlig seksuelle voldshandlinger. Nedre Romerike tingrett

– Forventer at farlige tas hånd om

Det er Kriminalomsorgen som kaller straffedømte inn til soning. De har to måneder frist, etter at saken er endelig avgjort og ikke kan ankes lenger. Etter innkallingen går det minst tre uker før soningen begynner.

Line synes det er vanskelig å forstå hvorfor man ikke har som praksis å varetektsfengsle de som dømmes til forvaring, og som samfunnet skal beskyttes mot. Hun opplever ventetiden som svært vanskelig.

– Det skal jo være unødvendig. Han har fått en dom for det han har gjort, men så skal han ikke sitte i fengsel. Det skal heller bli en ekstra belastning for deg som har blitt utsatt for dette.

Eksmannen har altså fått et besøksforbud mot Line. Men siden politiet ikke får kontakt med ham, har han formelt ikke fått det forkynt. Dermed kan eksmannen, som er dømt for å voldta henne, fortsatt oppsøke henne uten å bryte forbudet.

– Man forventer at når du blir ansett som farlig, så blir du tatt hånd om. Du får ikke gå rundt ute med de du har skada, sier Line.

– Er du redd for ham?

– Absolutt. Han mener at det er jeg som er årsaken at han har fått denne lange straffen, og at det er min skyld alt sammen. Derfor er det jo meg han vil ramme. Jeg er bekymret hver dag han går løs.

STILT SPØRSMÅL: Line har flere ganger vært i kontakt med sin advokat og politiet for å få klarhet i status i saken. Hun har levd med voldsalarm. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Dømt i 2017 for voldtekt av to kvinner

Line gikk fra mannen i 2015, etter fire års ekteskap. Hun anmeldte ham for vold og voldtekt. Anmeldelsen ble levert onsdag 30. mars i 2016. Lørdag samme uke møtta han en kvinne i 40-årene på et utested på Østlandet, og inviterte henne på et nachspiel der flere skulle være med.

Da de kom hjem til ham, innså kvinnen at de var alene, ifølge beskrivelsen fra tingrettsdommen. Han tok strupetak på henne, dro av henne klærne og voldtok henne flere ganger.

På ett tidspunkt forsøkte hun å tviholde på klærne sine, ifølge dommen, mens hun tryglet gjentatte ganger om at han måtte la henne gå. Hun sa at dersom det stoppet nå, ville hun forlate stedet og ikke gjøre noe mer med saken.

Han skal ha svart at det hadde gått for langt allerede, og at han hadde vært borti dette før.

Han ble dømt for en lignende voldtekt på Sørlandet i 2002, mot en venninne han hadde kjent i flere år.

Voldtok venninne i 2002

Venninnen han ble dømt for å ha voldtatt, hadde vært sammen med en av hans kamerater. De var del av samme vennekrets og bodde i samme nabolag. Han skulle følge henne til døra etter en fest.

Da de kom fram til leiligheten, ba han om å få låne toalettet. Ifølge dommen fra lagmannsretten fulgte en grov voldtekt. Kvinnen forklarte at han etterpå spurte henne om deres vennskap nå var over.

Det bekreftet kvinnen, og mannen truet med å drepe henne dersom hun gikk til politiet. «Jeg har ingenting å tape», sa han ifølge dommen, før han voldtok henne en gang til.

– Dagen etter sendte jeg en tekstmelding til en venninne og skrev at jeg «bare vil dø». Det var et rop om hjelp. Hun kom på døra mi og tok meg med til politiet. Jeg var helt ødelagt, sier sørlandskvinnen til NRK.

– Jeg syns det er galskap at han får gå fri såpass lenge, når det er stor fare for at han gjør dette igjen. Jeg kan ikke tro at de lar det gå så lang tid. Han burde vært fengslet med det samme han ble dømt, sier kvinnen.

Hennes bistandsadvokat den gang, Erik Shelby, sier at saken gjorde inntrykk.

– Jeg syns det er ille å høre at han har blitt dømt for nye forhold, og tilsvarende som det han har blitt dømt for før. Hvis det er en type forhold som varetekt og forvaring er ment å dekke, så er det saker som dette. Det er meningen at samfunnet skal beskyttes mot dem, sier Shelby.

– Var sikker på at jeg skulle dø

Advokaten stiller spørsmål ved hvorfor man valgte ikke å varetektsfengsle mannen i påvente av endelig, rettskraftig dom.

– Når skyldspørsmålet er avgjort i lagmannsretten, og man har rettssakkyndige som konkluderer med stor gjentakelsesfare, så synes jeg de kunne ha holdt ham i varetekt til soning. Det høres jo nesten ut som at det har skjedd en feil, sier Shelby.

Det har nå gått 16 år siden voldtekten, som sørlandskvinnen beskriver som et lyn fra klar himmel.

– Han var veldig voldelig og tok kvelertak på meg. Jeg var sikker på at jeg skulle dø. Så viste det seg, i retten, at han hadde gjort dette før, sier hun.

For i 1996 ble han dømt for voldtekt av sin tidligere samboer. Senere fulgte en ny dom, for vold mot en ny samboer. Nå er han dømt tre ganger for voldtekt av fire kvinner, og vold mot to samboere eller ektefeller.

Aktor: – Liten motivasjon for å ikke begå nye lovbrudd

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei sier at påtalemyndigheten forsøkte å få mannen varetektsfengslet mens saken ble behandlet i tingretten. Det ble avvist av tingretten. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Forvaringsdommen ble endelig rettskraftig etter at Høyesterett avviste anken hans i april.

– Vi ser helst at det går raskt fra domfellelse til soning, og særlig i saker der det er fare for nye straffbare handlinger, sier statsadvokat Andreas Schei.

Mannen i 40-årene går fortsatt fritt. Nå er han etterlyst av politiet nasjonalt, for at politiet skal få forkynt besøksforbudet mot ekskona Line. Før saken skulle opp for tingretten i 2017, fikk politiet ham undersøkt av flere sakkyndige.

– De utredet ham og konkluderte med at det var høy risiko for gjentakelse. Derfor ville vi varetektsfengsle ham. Dette var like før saken skulle opp i tingretten. Domstolen mente at tiltalte hadde motivasjon for å holde seg unna nye straffbare forhold, så lenge han hadde straffesaken hengende over seg, sier Schei.

– Hvordan vurderer du den motivasjonen nå, når han har fått en forvaringsdom?

– Nå faller litt av den begrunnelsen bort.

Retten viste også til at han hadde fått ny kjæreste, som han planla å bli samboer med.

Derfor mente de at faren for nye seksuallovbrudd ikke var så stor. De fleste kvinnene han er dømt for å ha voldtatt eller vært voldelig mot, har vært samboer, ektefelle eller venninne.

Forsvarer: – Ikke innkalt til soning

Etter det NRK får opplyst, er mannen innkalt til soning innen kort tid av Kriminalomsorgen. Hans forsvarer sier at mannen ikke har mottatt innkallling.

FORSVARER: Svein Erling Jensen forsvarte mannen i 40-årene i tingretten, og fører saken hans i gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Ifølge min klient har han ikke hørt noen ting i forhold til innkalling til soning, så da forholder jeg meg til det, sier advokat Svein Erling Jensen.

– Flere fornærmede og deres bistandsadvokater reagerer på at det tar tid før han påbegynner soning. Har du forståelse for det?

– Det er snakk om ofre han kjente fra før, det er ikke snakk om at det skal skje på gata. Så det var det som ble brukt som begrunnelse for at han ikke ble fengslet i utgangspunktet, sier Jensen.

– Han er i et nytt forhold, hvilken risiko har man der?

– Alle som kjenner ham vet hva han har gjort, så det er full åpenhet rundt dette, sier forsvareren.

Mannen i 40-årene har ikke erkjent noen av forholdene han har vært dømt for, ifølge Jensen. Nå prøver de å få gjenopptakelseskommisjonen til å se på saken hans på nytt.

– Veldig sjokkert

Line sier at hun ikke klarer å slappe av, før hun vet at eksmannen er innsatt i soning. Rettens valg om å ikke varetektsfengsle ham, blant annet fordi han hadde ny kjæreste på tidspunktet, var tungt å fordøye.

– Jeg er veldig sjokkert over den begrunnelsen. Tingretten har jo sett hvilke saker han er dømt for, med vold og voldtekt av kjærester og venninner, sier Line.

Hun sier at hun forstår at eksmannen har rett til å få saken sin behandlet i Høyesterett, før han skal sone dommen sin.

– Jeg forstår at man har en rett til å anke, men anket gjaldt jo bare straffeutmålingen. Det er ikke sånn at han plutselig ville blitt kjent uskyldig, sier Line.

Derfor hadde hun forventet, sier hun, at han i det minste ble varetektsfengslet etter dommen i lagmannsretten, fram til saken var avgjort.

– Det bør være vanlig praksis. Blir du ansett som farlig for samfunnet bør du ikke få gå ute i samfunnet.