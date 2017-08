Lege advarer unge mot energidrikker

I Sverige ble en 13-år gammel jente innlagt på sykehus denne uken etter inntak av energidrikk.

– Barn og ungdom som drikker mye energidrikk kommer i risikosonen for å utvikle akutte symptomer, sier lege Naim Degirmenci ved barn og ungdomsavdelingen på Lillehammer sykehus til NRK.

Sammen med et team på sykehuset har forsket på bruken av energidrikk blant ungdom.

I et innlegg på Facebook denne uken advarer svenske Petra Sundberg andre foreldre om hva som kan skje når unge drikker for mye energidrikk. Hennes 13 år gamle datter Victoria måtte tilbringe et døgn under overvåkning på sykehus da hun fikk pusteproblemer etter å ha drukket energidrikk.

Kommersielle aktører

– Jeg anbefaler ungdommer å bruke sunn fornuft og være måteholden med inntak av energidrikker. Detter er drikke som markedsføres tungt av kommersielle aktører som reklamerer med at det øker mental og fysisk utholdenhet ved å tilføre koffein, aminosyre, vitaminer og ofte sukker. Det er grunn nok i seg selv til å utvise måtehold, mener Degirmenci.

Legen mener alle bør følge myndighetenes anbefalinger ved inntak av energidrikk. Der står det helt klart at gravide og barn og unge ikke bør drikke energidrikk.

Mange unge som drikker energidrikker får i seg så mye at det overstiger grensen for bivirkninger viser forskning. Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Ved å gå gjennom svarene til 30 000 ungdommer på Østlandet rundt bruken av energidrikk fant Degirmenci ut at over halvparten av ungdommene oppgir at de drikker energidrikk.

– Jeg er overrasket over at så mange unge drikker energidrikk. Og ikke ubetydelig andel av de unge som drikker energidrikker får i seg en daglig koffeindose som overstiger grenser for å oppleve bivirkninger, sier Degirmenci til NRK.

Han viser til at en halv liter energidrikk er nok til at en ungdom på 60 kilo kan oppleve bivirkninger,

Bivirkninger

Bivirkninger kan være hodepine, kvalme, magesmerter, rastløshet, rask puls og ujevn hjerterytme. Hvorfor dette skjer er det ikke noe klart svar på enda.

Det var da sykehuset for tre år siden fikk inn en 14 år gammel gutt som utviklet alvorlige livstruende symptomer som legene knyttet til inntak av energidrikk at Degirmenci fattet interesse for problemene med denne typen drikke.

Internasjonal forskning viste til lignende hendelser, men det var ikke forsket på i Norge. Nå håper Degirmenci at han snart kan komme med enda flere svar når resultatene av hans forskning publiseres i løpet av høsten.

– Da håper jeg vi kan få opplyst barn og unge på en fornuftig måte, og at de bruker sunn fornuft og måtehold ved inntak av energidrikk videre, sier lege Naim Degirmenci ved barn og ungdomsavdelingen på Lillehammer sykehus til NRK.

– Ikke gift

Direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome kaller utviklingen «bekymringsfull». Han sier dette er drikker som ikke er designet for barn og ungdom, og at barn ikke trenge denne energien i det hele tatt.

– Det er ikke en bra utvikling, sier Nome.

– Dette er i strid med all annen utvikling i drikkebransjen. Man drikker sunnere og sunnere, mindre alkohol, og mindre og mindre brus med sukker, så dette er helt spesielt.

Han sier de har en ganske streng justis i forhold til det å sponse barnearrangementer, og å drive med markedsføring mot barn.

– Men i balansens navn så er jo ikke dette gift. Det er mer sukker enn i brus, men mindre koffein enn i kaffe.