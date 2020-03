Nordsjøolje omsetter mandag morgen for 23,5 dollar fatet. Det er det laveste nivået siden 2003. Siden nyttår har oljeprisen falt med 65 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammenligning la regjeringen til grunn en oljepris på 476 kroner da de la frem sitt statsbudsjett for 2020. Med dagens dollarkurs er det rundt 45,3 dollar fatet, altså nesten dobbelt så mye som dagens pris.

Amerikansk lettolje falt en liten periode natt til mandag under 20 dollar fatet, men mandag morgen er prisen 20,5 dollar fatet.

Blir kalt en oljekollaps

– Dette er en historisk oljepriskollaps. Vi vil se økt produksjonsstans, sier tidligere energirådgiver Jason Bordoff i Obama-administrasjonen, og leder av Center on Global Energy Policy ved Columbia University, til Financial Times.

De ekstreme tiltakene som mange land har innført mot koronaviruset, har forårsaket et kraftig fall i etterspørselen etter olje. I tillegg er tilbudssiden styrket siden Opec og Russland ikke er blitt enige om noen ny avtale om produksjonskutt.

Oslo Børs på vei ned

Lav oljepris i kombinasjon med koronaepidemien har sendt indeksen på Oslo Børs ut i en nedadgående kurve.

Da det første koronatilfellet ble registrert i Norge 26. februar i år, endte hovedindeksen på Oslo Børs på 886,48 poeng. Fredag endte indeksen på 666,86 poeng. Det er en nedgang på nær 25 prosent siden koronaviruset ble påvist i Norge.

Mandag startet med et fall på litt over én prosent i hovedindeksen på Oslo Børs fem minutter etter at børsen åpnet En halv time inn i handelsdagen hadde indeksen falt med 2,4 prosent.