Kunstkritiker: – Dronningens kunstprosjekt burde hatt gratis inngang

Tirsdag feirer den folkekjære dronningen 80 år, og i den forbindelse får den kunstglade jubilanten en gave som matcher: De gamle stallbygningene på Slottet omgjøres til «Dronning Sonja KunstStall» og gjøres tilgjengelig for publikum.

Fra og med i morgen vil besøkende kunne betale 100 kroner for å se blant annet samtidsgrafikk og dronning Mauds fotografier.

En stolt dronning åpnet det hun kalte «Oslos nye kunstarena, i hjertet av hovedstaden» i formiddag, og la til at det var «en drøm som går i oppfyllelse for meg».

– Og kanskje for flere? spurte dronningen retorisk i åpningstalen.

Dronning Sonja under en førvisning av KunstStallen mandag. Foto: Sven Gjeruldsen / Det kongelige hoff

10 millioner kroner til rehabilitering

Avgjørelsen om å gi dronning Sonja en kunststall var det ifølge Slottet kong Harald som tok i høst. Slottet opplyser at oppussingen av den såkalte Midtstallen er et delprosjekt i rehabiliteringen av stallbygningene og området rundt. Dette ble igangsatt for noen år siden, og vil fortsette de neste to-tre årene.

Slottet opplyser at det så langt er brukt om lag 10 millioner kroner av penger som er bevilget til Hoffet over statsbudsjettet til rehabiliteringen.

Slottsforvalter Ragnar Osnes. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Slottsforvalter Ragnar Osnes sier Slottet gjennomfører et oppussingsprosjekt hvert år, og forklarer at dette i år ble brukt på den såkalte Midtstallen.

– Dette kostet rundt syv millioner kroner i år. I tillegg er det gjort tiltak ute, blant annet for å utbedre gress. Kostnadene som belastes Midtstallen for dette er rundt tre millioner kroner.

Taust fra Statsbygg

Det er Statsbygg som utfører og finansierer arbeidene med infrastrukturen for hele stallområdet. Dette omfatter blant annet oppgradering av ventilasjonsanlegg, varme – og sanitæranlegg, branntiltak og råteutbedring.

NRK har vært i kontakt med Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim, for å spørre om hvilke kostnader Statsbygg har hatt i forbindelse med rehabiliteringen av Stallbygningen.

Aschim sier arbeidet på Stallbygningen administreres av Slottet, og at det derfor er Slottet som må svare på spørsmål knyttet til dette.

– Disse kostnadene kommer hele Stallområdet til gode, så det blir vanskelig å fordele dem på en spesifikk bygning, forklarer slottsforvalter Osnes.

– Så på spørsmål om hvor mye det har kostet å gjøre Stallen om til en kulturarena, så er det ikke et spesifikt tall på det?

– Jeg vil ikke gå ut med et eksakt tall, fordi vi har gjort tiltak som kommer hele området til gode, sier Osnes.

GAVE: Dronning Sonja avduket tirsdag en statue av seg selv, gitt i gave av Den Norske Turistforening. Du trenger javascript for å se video. GAVE: Dronning Sonja avduket tirsdag en statue av seg selv, gitt i gave av Den Norske Turistforening.

– Burde vært gratis

Tommy Sørbø er kunsthistoriker og har god kjennskap til Kongehuset. Han sier det i utgangspunktet er positivt at de kongelige kunstsamlinger blir tilgjengelig for flere, men stusser over inngangsbilletten.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø er positiv til den nye KunstStallen, men mener det burde ha vært gratis for publikum å komme inn. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Jeg er ikke sikker på om det er greit. Det er offentlig eiendom, og vi betaler jo Kongehuset en apanasje. 100 kroner er jo ikke all verdens, men det burde kanskje ha vært gratis, sier Sørbø, som ikke tror dronning Sonjas prosjekt vil utkonkurrere andre aktører.

– Nei, det tror jeg ikke. Kongefamilien har alltid først og fremst beskyttet kunsten på forskjellige måter.

Marianne Hagen, kommunikasjonssjef på Slottet, synes det er «fantastisk» å kunne åpne en større del av slottsområdene for publikum.

Hun forsvarer inngangsprisen på 100 kroner med at det nye galleriet skal være selvfinansierende på sikt.

– Vi har sett på hva andre tar, og lagt oss midt i det kostnadsbildet alle ligger i. Det er billettinntektene vi skal drive dette for, så de inntektene bestemmer hvor flotte utstillinger vi skal ha i årene som kommer, sier Hagen.

Lars Elton synes det er underlig at dronningen trenger private gaver for å få KunstStallen i gang. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Stusser over private gaver

Et av verkene som skal stilles ut i KunstStallen er en fotoinstallasjon med bilder tatt av og samlet av Dronning Maud. Installasjonen, som har en samlet verdi på fem millioner kroner, er en gave gitt av Regjeringen i anledning kongeparets 80-årsdager.

I tillegg har kongeparet fått gaver for fem millioner kroner til løst inventar og arkitektonisk arbeid i Midtstallen, gitt av Snøhetta, Sparebankstiftelsen, Anders Jahres Humanitære stiftelse og Bergenstiftelsen.

Kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I tillegg skal KunstStallen vise fram arbeider av norske grafikere, satt sammen til H. M. Dronning Sonjas Jubileumssamling. De totalt 164 verkene er donert av norske grafikere.

Lars Elton er journalist og fast kritiker i Dagsavisen og VG. Elton mener det er merkverdig at KunstStallen er basert på gaver fra kunstnere og private stiftelser.

– Det er en merkverdig praksis. Når Dronningen som landets fremste kunstkjenner og promotør baserer seg på å få gaver fra de fattigste i landet, så er det en talende kontrast, sier Elton, som også mener det virker uklart hvordan KunstStallen skal driftes videre.

– Det virker ikke særlig ambisiøst, men man får vente og se hva som skjer videre. Det sier litt at dronningen ikke ønsker å møte pressen i denne forbindelse.

– Gaven er frivillig

Kommunikasjonssjef Marianne Hagen kjenner seg ikke igjen i kritikken, og sier kongeparet har vært heldige som har fått mange gaver i forbindelse med 80-årsdagene.

– Kongen har sagt at for mennesker som har nådd vår alder, er den beste gaven opplevelser man kan dele med andre, og det har de fått.

– Gaven fra grafikerne er frivillig, men viktigere enn det er det at den er blitt et fantastisk samtidsbilde på norsk grafikk i dag. Dette er blitt en unik historisk samling og et tidsbilde som nå vil inngå i de kongelige samlinger, sier Hagen.

Når det gjelder Eltons undring over gaver fra private selskaper, sier Hagen at mange har «klødd seg i hodet og spurt hva man gir et kongepar i gave».

– Snøhetta har bidratt på fantastisk måte ved å la den historiske stallen møte samtiden, og har gitt oss en kunststall som kan romme mange kunst- og kulturuttrykk til glede for mange mennesker, sier Hagen.