Kun 12 prosent planlegger utenlandsferie i sommer

Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag for NRK, og svarene til de 1687 som har deltatt, er hentet inn i perioden fra 11. til 14. juni.

I undersøkelsen svarer 71 prosent at de vil feriere i Norge eller i egen kommune, mens kun 9 prosent ønsker å feriere i utlandet hvis det blir mulig. I tillegg reiser 3 prosent til utlandet uansett.

Dette er langt færre enn det som var vanlig før pandemien.

– Av dem som har sommerferie, reiser normalt 6 av 10 utenlands, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Hun sier NRKs tall stemmer godt overens med Virkes egne tall.

Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, sier folk dropper utlandet fordi det har vært vanskelig for folk å planlegge denne sommerferien. Foto: Virke

– Vi tror det handler om at den siste tiden har vært preget av lite forutsigbarhet, og at det fremdeles er mye uvisshet om hva som er mulig i juli, sier hun.

Bergmål minner også om at regjeringen fortsatt fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– Det er klart at folk lytter til regjeringen, men vi håper at signalene endrer seg snart, og at folk da velger å reise utenlands på ferie i tillegg til Norge, sier Bergmål.

Drar til Hellas

Blant de få som planlegger utenlandsferie allerede i sommer, er ekteparet Ole og Wenche Bele. Begge er fullvaksinerte pensjonister som lengter etter Kárpathos, deres faste ferieparadis i Hellas.

– Vi har bestilt, utsatt og avbestilt, og bestilt igjen. Nå håper vi at vi kommer oss av gårde mot slutten av juni, sier Ole.

I og med at charterturene til Kárpathos er avlyst, er planen å reise til Aten, og deretter med lokalfly til ferieøya.

Wenche og Ole Bele har bestilt tur til Hellas allerede og håper at det lar seg gjennomføre i månedsskiftet. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi håper at det lar seg gjennomføre nå som det europeiske koronasertifikat snart er gyldig, og at vi slipper å utsette turen enda en gang, sier Ole.

En europeisk løsning for koronasertifikat, som vil gjøre det enklere å reise for dem som er vaksinerte, vil trolig være på plass 1. juli.

Og hva gjelder Hellas, må ekteparet fylle ut et elektronisk helseskjema før innreise.

– Jeg trodde faktisk det var flere enn 12 prosent som ville til utlandet i sommer. Vi har hatt kontakt med mange andre som snakker om hvor mye de lengter etter å reise, sier Wenche.

Kantar Koronaundersøkelse for NRK Ekspandér faktaboks Fakta om undersøkelsen:

Intervjumetode: Web-intervju ved utsendelse av SMS Målgruppe: 18 år+, representativt på alderskohorter, kjønn og geografi Utvalgskilde: Kantars befolkningsbase (fra Data Factory) Antall SMS-utsendt: 15 000 med sikte på 1000 intervju Antall intervju i rapport: 1686 (12%) Periode datainnsamling: Torsdag 11.06 - Mandag 14.06.2021 Påminnelser: Ikke benyttet Vekting av data: Vektet representativt på kjønn, 4-delt alder og 4-delt geografi.

16 prosent har ikke bestemt seg

I NRKs undersøkelse svarer 16 prosent at de ikke har klare planer ennå. Bergmål i Virke håper noen av dem er spontane og hopper på en tur når det etter hvert kommer litt mer informasjon.

– Den delen av reiselivsnæringen som sliter aller mest nå, og som ble rammet først, har ligget helt nede siden 12. mars i fjor. De hadde trengt å komme i gang nå, sier hun.