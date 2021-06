Slik skal koronasertifikatet brukes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det mye omtalte koronasertifikatet ble formelt tatt i bruk i Norge på fredag. Men hva du kan bruke det til innenlands, har vært uvisst inntil nå.

– Gjennom pandemien har fritiden handlet om små og viktige ting. Turer og natur. Nå kan vi snart gå på konserter og festival, innleder helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Koronasertifikatet viser vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat.

Så mange kan delta

Høie sier koronasertifikatet kan brukes på offentlige arrangementer, kystcruise innenlands og utendørs fornøyelsesparker, teater og konsertsteder

Ved bruk av koronasertifikat blir det anledning til å ha inntil 1000 personer uten faste sitteplasser på arrangementer innendørs, og inntil 2500 personer med faste plasser.

På arrangementer utendørs vil det være mulig med 2000 personer uten faste plasser ved bruk av koronasertifikat og inntil 5000 hvis alle har faste sitteplasser.

Det vil også være inndeling i grupper, såkalte kohorter. Det kan du lese mer om her.

Test gyldig i 24 timer

En negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. Men Høie påpeker at en negativ test er et øyeblikksbilde.

– Derfor er en test kun gyldig i 24 timer i et koronasertifikat, sier Høie.

Slik får du grønt sertifikat Ekspandér faktaboks Sertifikatet vil være grønt om man er fullvaksinert, det har gått mellom 3 til 15 uker fra første vaksinedose, om du har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene eller det er mindre enn 24 timer siden du har fått et negativt prøvesvar. Koronasertifikat tas i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen til regjeringen. Les mer om bruken av koronasertifikatet og antallsbegrensninger på arrangementer på regjeringen.no.

Høie sier de innfører et krav ved større arrangementer om at deltagerne skal få vite hvor de kan testes. Hovedløsningen blir ikke testing i døra, men at man tester seg i forkant.

– Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som inngår hurtigtesting. For å bedre kapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning der private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat. Testingen blir derfor betalt av staten, og blir ikke belastet arrangør eller deltager, sier Høie.

Dette betyr at de fleste som har behov for en test for å få et grønt sertifikat, vil kunne gå på en teststasjon, opplyser Høie. Disse testene tas med en hurtigtest, slik at svaret vil foreligge raskt før arrangementet.

Ikke på steder med smitteutbrudd

Høie sier de ikke åpner for koronasertifikat for lettelser i kommuner med en ukontrollert smittesituasjon. Dette gjelder kommuner med såkalte 5A-tiltak.

Det har vært en diskusjon om man skal tillate hurtigtester for dem som ikke er vaksinert eller har hatt sykdommen. FHI og Helsedirektoratet har vært uenige om dette.

På pressekonferansen ble det klart at de som ikke har grønt sertifikat fra før, skal kunne ta en hurtigtest.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet, sier Høie.

Les mer om bruken av koronasertifikatet på regjeringen.no.

Grafikk: FHI

Lanserte app

Folkehelseinstituttet har mandag lansert en app for å kontrollere at koronasertifikater er gyldige. Appen Kontroll av koronasertifikat er den offisielle norske applikasjonen for verifikasjon av koronasertifikat.

Applikasjonen er ment for bruk i Norge, og er utviklet og autorisert av FHI.

Foreløpig er den kun tilgjengelig for iPhone-brukere.