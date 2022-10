Kronprins Haakon om prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett: – Et vanskelig tema

– Dette er et tema som jeg synes er litt vanskelig, sier kronprins Haakon.

NRK møter ham i Trondheim der han møter 200 unge ledere og talenter til Sikt-konferansen.

Samtidig pågår det en prosess for å avklare storesøster prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset.

– Jeg føler et veldig ansvar for institusjonen

Flere har den siste tiden tatt til orde for at hun bør miste prinsesse-tittelen sin, for å skape større avstand mellom henne og hennes forlovede Durek Verretts virke og det norske kongehuset.

– På den ene siden har jo søsteren min forlovet seg, og Durek Verrett har jeg blitt kjent med og synes det er hyggelig å være sammen med ham, jeg har vært sammen med ham i mange anledninger. Og jeg vil gjerne at han skal føle seg velkommen i vår familie, sier kronprinsen.

– Samtidig føler jeg et veldig ansvar for institusjonen, og jeg – og vi – har selvfølgelig lagt merke til at noe av det som er blitt sagt og gjort, har skapt en del diskusjon og vært også kontroversielt. Det må vi snakke om og finne ut av. Det er det vi prøver å gjøre nå når vi har denne prosessen, der vi prøver å finne en god vei fremover. Samtidig som vi får med oss følelsene og tenker på de forskjellige aspektene, så det kommer nok til å ta noe mer tid.

Kuttet samarbeid

Det har stormet rundt prinsesse Märtha Louise og hennes kongelige arbeid den siste tiden.

NRK kunne i forrige måned fortelle at Epilepsiforbundet valgte å avslutte samarbeidet med prinsessen i 2020. Forbundet mente at flere uttalelser fra hennes kjæreste, nå forlovede, Durek Verrett strider med deres verdier og etikk.

Siden har flere foreninger gjort det samme, mens andre har bedt prinsesse Märtha Louise om å nå avklare sitt syn på alternativ behandling, og klargjøre om hun støtter Verretts uttalelser.

Verrett har fått kritikk etter flere kontroversielle uttalelser om helsespørsmål. Senest i sommer, da han hevdet en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte.