Kronekursen skjuler dramatisk halvår for oljefondet

Verdien av det norske oljefondet oppdateres hele døgnet i norske kroner på Norges Banks nettsider.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener oljefondet kan gå mot sitt beste resultat noensinne i andre kvartal, etter en første kvartal der fondet tapte nesten 15 prosent av pengene sine. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Gjennom koronapandemien falt aksjemarkedene som en stein. Siden siste halvdel av mars og frem mot sommeren, har aksjeverdiene steget sjeldent mye.

Men verdien av det norske oljefondet har ligget nærmest paddeflatt i hele perioden.

Til tross for at fondet i første kvartal hadde større tap enn noen gang tidligere. Da oppnådde fondet en avkastning på minus 14,6 prosent i internasjonal valuta, tilsvarende et tap på 1350 milliarder norske kroner.

I andre kvartal ligger det an til at fondet kan oppnå sitt kanskje sterkeste resultat noensinne i internasjonal valuta.

– Et lite mysterium

Fondsverdien i kroner er i skrivende stund likevel kun marginalt høyere enn ved utgangen av første kvartal.

– På mange måter er det et lite mysterium. Men det skyldes kronen vår, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Under koronapandemien i første kvartal kollapset verdien av vår egen valuta.

Norges Bank gikk til det uvanlige skrittet å støttekjøpe kroner i mars. For oljefondet motvirket kronesvekkelsen den kraftige nedturen i aksjemarkedene, slik at den knapt ble synlig på fondets verdi målt i norske kroner.

– Det har vært et dramatisk første halvår. Vi må tilbake til 1930-tallet for å se så store svingninger som vi har sett nå, sier Næss

Euro (EUR) Amerikanske dollar (USD) NOV 19 DES 19 JAN 20 FEB 20 MARS 20 APR 20 8 9 10 11 12 13 NOK Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.

Han viser til at første kvartal som var rekordsvakt. For andre kvartal ligger det an til at både amerikanske aksjer og globale aksjer går mot største oppgang på flere tiår.

Nesten sju av ti fondskroner er plassert i mer enn 9200 aksjeselskaper verden rundt. Nær halvparten av aksjebeholdningen er plassert i USA.

– Et halvår for historiebøkene

– Andre kvartal har vært nesten like bra i aksjemarkedene som første kvartal var dårlig. Det har vært en halvår for historiebøkene, med veldig store svingninger, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg-fondene.

Men for oljefondet målt i norske kroner har kursoppgangen knapt vært synlig. For fra siste halvdel av mars og frem til sommeren, har krona styrket seg kraftig.

– Fondet har lagt på pluss minus 10.000 milliarder fra årsskifte og egentlig frem til i dag, med veldig små svingninger i forhold til de svingningene vi har sett i aksjemarkedene. Så det er jo litt besynderlig, sier han.

Utviklingen i finansmarkedene kan endre seg mye på kort tid. Intervjuene til denne saken ble gjort onsdag 24. juni.