Kristin Juel Johannessen ble drept i 1999 – nå kan punktum være satt

Familien til Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, har ikke sett noe til den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten.

Anne og Roar Juel Johannessen møtte torsdag justisminister Monica Mæland i Oslo. Under møtet ble de orientert om forslaget til lovendring. Foto: Paal Wergeland / NRK

Gjerningsmannen ble i 2016 dømt til å betale over fire millioner kroner i erstatning. Men mannen har ikke penger og Staten dekker det ikke fordi saken er for gammel.

Regjeringen sender nå et forslag til høring, angående en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte.

En lov som skal ha tilbakevirkende kraft for saker som allerede er behandlet, og der det foreligger en dom om erstatning.

Blir loven vedtatt kan kanskje Roar og Anne Juel Johannessen endelig sette punktum ved datterens drapssak.

– Det ser ut som at vi når enden nå, sier Roar.

Forslag til ny lov for voldsoffererstatning Ekspandér faktaboks I høringsnotatet foreslås det at dagens øvre grense på 6 millioner kroner skal få virkning for alle saker som behandles etter at ny lov trer i kraft.

Den øvre grensen skal gis tilbakevirkende kraft for allerede behandlede saker der det foreligger dom om erstatning.

Samtidig foreslår regjeringen at staten skal utbetale den erstatningen domstolen dømte skadevolder til å betale de etterlatte etter Kristin Juel Johannessen.

Tilsvarende gjelder andre som på grunn av den øvre grensen har fått utbetalt mindre i erstatning enn domstolene dømte skadevolder til å betale.

Skadevolder skal holdes ansvarlig ved at staten umiddelbart etter at erstatningen er utbetalt krever å få tilbakebetalt hele beløpet. Forslaget vil gi økte inntekter til staten. Systemet er basert på at det stilles krav om at skadevolder er dømt av retten til å betale erstatning til den voldsutsatte. Er skadevolder død, ukjent, under 15 år eller utilregnelig, foreslås det unntak fra kravet om dom. I dag må man selv søke om voldsoffererstatning, men ordningen er ikke godt kjent.

– Trenger denne loven

Familien trodde drapssaken var over da de gikk ut av Høyesterett i 2017.

Men så dukket spørsmålet om erstatning i gjenopptakelsessaker opp. Det viste seg at de havnet utenfor lovverket.

– Vi trenger denne loven ikke bare for vår del, men også for å hjelpe andre, sier Roar.

Familien har opplevd mye motbør og få lyspunkter. Men dette forslaget gir dem håp og denne gangen tror de at saken endelig løses.

Roar Juel Johannessen har en perm igjen i hylla hjemme fra drapssaken. Når saken er løst skal han endelig få fjerne den siste permen. Foto: Runa Victoria Engen

Familiens advokat John Christian Elden forteller at det e positivt at regjeringen nå skjærer gjennom.

– Lovendringen er svært fornuftig. Nå må familien få satt et punktum ved denne saken, sier Elden.

Opplever Stortinget som samlet

– Det er en forferdelig sak og den har tatt forferdelig lang tid. Det er imponerende hvordan foreldrene har stått på, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hun forteller at den nye loven vil være enklere og mer forutsigbar for personer som er utsatt for vold eller deres etterlatte.

Regjeringen skal jobbe så raskt de kan og Mæland tror et vedtak kan komme rundt påsketider neste år.

– Jeg har et godt håp om at familien vil få erstatningen og jeg opplever at dette er en anmodning fra et samlet storting, sier Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland lover at de skal jobbe så raskt de kan. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er viktig at familien får erstatningen.

– Dette vil være et viktig punktum for familien, sier Ropstad.

Tror saken har blitt nedprioritert

Leder av justiskomiteen Lene Vågslid lover at saken skal behandles raskt hvis den blir vedtatt i Stortinget.

Hun tror saken har tatt lang tid fordi den tidligere ikke har blitt prioritert, men opplever at Monica Mæland har satt saken høyt på lista.

– Jeg skal juble den dagen vi gjør vedtaket i Stortinget, sier Vågslid.