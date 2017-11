– Jeg er ikke kjent med det, så det kan jeg ikke kommentere, sier Anne Enger når NRK kontakter henne tirsdag ettermiddag.

Grunnen til overraskelsen er at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i går opplyste at Enger innstilles som første varamedlem i Nobelkomiteen.

I dag sier imidlertid Høyre at det blir deres kandidat, Kristin Clemet, som blir første vara, mens Anne Enger går inn som ett av Nobelkomiteens fem faste medlemmer fra neste år.

Til Engers overraskelse.

Forvirret?

Uvanlig situasjon i år

Nobelkomiteen består av fem medlemmer som velges for seks år av gangen.

Ved inngangen til 2016 besto Nobelkomiteen av: Kaci Kullmann Five (valgt av Høyre), Henrik Syse (valgt av Høyre), Berit Reiss-Andersen (valgt av Ap), Thorbjørn Jagland (valgt av Ap) og Inger-Marie Ytterhorn (valgt av Frp). Høyre hadde altså to plasser, Ap to plasser og Frp én plass i Nobelkomiteen.

Perioden til både Reiss-Andersen og Ytterhorn går ut i år, og plassene er derfor på valg. Men det er i utgangspunktet fortsatt Arbeiderpartiet og Frp som «har» de to plassene og skal finne personer å sette inn.

Men i år er det en spesiell situasjon:

De resterende tre medlemmene var egentlig valgt til 2020, men ettersom Kaci Kullmann Five døde tidligere i år, må plassen hennes, som var «Høyres plass», fylles av en annen person de resterende tre årene til 2020. Stortinget må gjennomføre et såkalt suppleringsvalg i år.

SLIK SÅ DEN UT: Blant Nobelkomiteens medlemmer Kaci Kullmann Five, Berit Reiss-Andersen, Inger-Marie Ytterhorn, Henrik Syse og Thorbjørn Jagland var det egentlig bare plassene til Ytterhorn og Reiss-Andersen som sto på valg i år. Fives bortgang gjør imidlertid at også hennes plass må fylles av et nytt, fast medlem de tre årene som gjenstår av perioden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyre «gir» Fives plass til Senterpartiet

I 2020 ville fordelingen av plassene i Nobelkomiteen ha sett annerledes ut. Det er nemlig partienes oppslutning på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen.

Når vi legger det siste stortingsvalgresultatet til grunn, skulle det i 2020 tilsi at Høyre mister en av sine to plasser til Senterpartiet.

I stedet for at Høyre setter inn sin kandidat i Kaci Kullmann Fives plass frem til perioden utløper i 2020, velger Høyre nå altså å legge det ferske styrkeforholdet på Stortinget til grunn, i stedet for å vente til 2020.

Det ble klart på et møte mellom de parlamentariske lederne i går, etter at Senterpartiet hadde forberedt seg på vara-plassen.

Derfor blir Anne Enger fast medlem i Nobelkomiteen fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020, mens Høyres kandidat, Kristin Clemet, inntar plassen som første varamedlem.

– Også i 1974 og i 1994 valgte man å legge sittende Stortings sammensetning til grunn ved suppleringsvalg til komiteen. Høyre har forholdt seg til dette og håper selvfølgelig å gjøre et så godt valg i 2021 at vi igjen kan få to faste medlemmer i Nobelkomiteen, sier parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre til NRK.