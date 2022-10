Krisetid i varehandelen: - Butikkene må legge om driften

– Popup er konseptet for meg akkurat nå, sier daglig leder Gro Molde i Min Boutique.

Molde står i de midlertidige lokalene på Høvik utenfor Oslo blant fargerike ullgensere, kjoler, sko og vinterkåper. Gjennom døren kommer det stadig nye kunder inn.

For noen måneder siden la hun ned butikken i Sandvika sentrum som hun hadde drevet i mange år. To koronanedstenginger, tøffe tider med høy strømpris, økte kostnader og forsinkelser i vareleveranser ble mye.

I stedet bestemte Molde seg for å selge varene sine ved å utvikle en såkalt popup-butikk på markeder og i ledige lokaler.

Popup-butikker er et fenomen som har spredd seg i større byer og tettsteder de siste årene.

Ledige lokaler fylles noen dager eller uker med næringsdrivende som har varer de ønsker å selge. De bruker sosiale medier til å markedsføre utsalget. Det gjør Molde også.

Den siste uken har Molde hatt popup-butikk i første etasje i et kontorbygg.

– Jeg har solgt utrolig mye. Mer enn jeg gjorde per dag i butikk faktisk, sier Molde.

Her selger hun klær fra varelaget hun hadde i butikken og i tillegg til helt nye klesplagg og sko. Hun slipper høye faste kostnader som strøm og husleie.

For nå opplever mange av de tradisjonelle butikkene sviktende salg, økende innkjøpspriser og lønnskostnader og galopperende strømpriser.

– Fremover er det pessimisme å spore. Det er en urolig tid for bransjen, mange negative faktorer slår inn samtidig, sier administrerende direktør Anne- Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

TRO PÅ FREMTIDEN: Malene Molde Bakken og Gro Molde har tro på popup-butikker. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Nye tider

En fersk undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at hele 47 prosent av medlemsbedriftene innen handel er pessimistiske for fremtidsutsiktene.

– Vi ser tydelig oppbremsing. Varehandelen er nok den bransjen som merker først at folk kniper igjen lommeboken og unngår innkjøp av ting som man ikke nødvendigvis har behov for, som mer kostbare varer og investeringer, sier Anne- Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Også organisasjonen Virkes prognoser viser at butikker innen byggevare, møbler, elektronikk og andre kapitalvarer vil merke at forbrukerne får svekket kjøpekraft.

Virke spår en nedgang i salget på mellom 5 og 7 prosent i disse bransjene. Når utgiftene til butikkene samtidig øker kraftig, vil dette vil merkes godt i regnskapene.

OPPSIGELSER: Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel tror oppsigelser er uunngåelig i varehandelen Foto: Anne Cecilie Remen

Oppsigelser

Fra å ha vært en bransje som har hatt utfordringer med å rekruttere nok ansatte og få varer fort nok inn i butikken, er virkeligheten snudd på hodet.

– Vi ser at en del bedrifter må nedbemanne. Det er uunngåelig at det vil komme oppsigelser, og vi tror at en del butikker vil gå over ende. Men vi håper at bedriftene omstiller seg slik at de kommer gjennom denne vanskelige tiden, sier Kaltenborn.

Norsk varehandel gir arbeid til rundt 390.000 ansatte, mange av disse er unge.

FOKUS PÅ SERVICE: Å gi personlig service og god veiledning er viktig for å overleve, mener Gro Molde Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Gro Molde i Min Boutique er glad hun la om driften i tide.

– Dette er en vinn-vinn situasjon for både oss og kundene. Vi kan tilby lavere priser enn konkurrentene i vanlige butikker og har samtidig mer fleksibilitet. Jeg kan jobbe mye i perioder, og mindre andre uker, og få hjelp med butikken når behovet er størst, sier Molde.

Være kreativ

For å unngå krisetid med konkurser og store oppsigelsesrunder mener NHO-direktøren at bransjen må ta grep og drive butikk på nye måter.

Popup-butikk er en måte å løse dette på, men det finnes mange ulike måter å kutte kostnader og jobbe smartere.

– Butikkene må legge om driften. Det handler om å tenke nytt, jobbe annerledes slik at man bruker mindre energi og strøm og for eksempel holder åpent færre timer. Dessuten tror jeg det blir viktigere å binde til seg kunder ved å tilby nye tjenester som hjemkjøring og reparasjon av varer, og ikke minst blir personlig service ekstra viktig fremover, sier Kaltenborn.

I popup-butikken Boutique er innehaver og kundene enige om at personlig service er viktig.

– Gro gir gode råd og vet akkurat hva jeg trenger. Jeg har ikke tid til å bruke mye tid i butikker, men å stikke innom her på vei hjem fra jobb er veldig fint, sier Elise Caspersen, som kjøper med seg diverse strømpebukser og en lyseblå ullgenser.