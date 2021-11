Folk som pusser opp må vente i uker og måneder på byggevarer

I stua til Sylvia Blomberg Møller er det et gapende hull i pipa der peisen skulle ha vært.

Under oppussing av stua reiv de den gamle peisen, fordi de hadde bestilt en ny.

– Nei, den ble bestilt 21. september. Den har vi ikke fått, sier Møller.

Peisen ble bestilt på Maxbo, men kom ikke som avtalt og de fikk ingen beskjed om at varen var forsinket.

Etter fire-fem uker med stadig flere telefoner til kundeservice, som ikke kunne si når peisen ville komme, valgte ekteparet Møller å avbestille peisen.

Like etterpå fikk de beskjed om at peisen likevel ville komme snart. Det gjorde den ikke.

– Så måtte vi bare avbestille på nytt, for vi tenkte det kommer ikke noen peis. Så vi er på ny leiting, sier Møller.

– Betyr det at dette prosjektet blir forsinket?

– Det kan du si!

Flere store kjeder opplever forsinkelser på flere varer. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Markedsdirektør i Maxbo Eirik Grønlie sier det har vært en svikt i informasjonsavdelingen, og beklager den dårlige kundeopplevelsen.

Når det gjelder forsinkelser på peis skriver han følgende i en e-post til NRK.

«Maxbo har opplevd en vesentlig økt omsetning av varmeprodukter denne høsten, ikke minst for den peisovnen det her er snakk om. Økt etterspørsel, og utfordringer knyttet til produksjon og transport med mer, har ført til forsinkelser for leveranser av utvalgte varmeprodukter til våre kunder.»

Store problemer i internasjonal varehandel

Det er ikke bare peiser det er forsinkelser på.

Under pandemien har folk i Vesten bestilt varer som aldri før fra Asia.

Det er ikke nok konteinere til å frakte alle varene. Det fører til høyere priser for frakt og store forsinkelser.

NRK skrev en sak om dette i begynnelsen av oktober.

Amerikanerne har bestilt særlig mye, og det har derfor vært store køer av konteinerskip utenfor fulle havner i USA denne høsten.

Det har ført til nye forsinkelser.

Konteinerskip venter i kø utenfor den sprengfulle havnen ved Los Angeles, 29. september 2021. Foto: Mike Blake / Reuters

Mange transportarbeidere har sluttet i jobben fordi de føler seg dårlig behandlet under pandemien.

Det gjelder både ansatte på konteinerskip og sjåfører.

Det internasjonale shippingforbundet ICS advarte i september å om en krise i transportindustrien og ba FN ta grep for å bedre rettighetene til transportarbeiderne.

De har blitt ansett som mulige smittebærere når de har krysset landegrenser, og har for eksmpel blitt nektet å gå i land fra konteinerskip i måneder i strekk.

Forsinkelser hos flere byggevarekjeder

Svært mange typer varer er derfor derfor av forsinkelser, og folk ble allerede for en måned siden oppfordret til å bestille julegaver om de skulle nå frem til jul.

Men problemene for kundene er ofte større hvis de venter på byggevarer enn på en ny flatskjerm.

Olav Myklebust har pusset opp kjøkkenet på hytta og opplevd store forsinkelser hos Elkjøp.

Olav Myklebust Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Det var særlig et kjøleskap hvor vi måtte vente i mange uker.

– Når bestilte dere det?

– Vi bestilte det omtrent i juli tenker jeg, og vi fikk det nå i begynnelsen av november.

– Fikk dere de andre varene når dere skulle?

– Nei, vi gjorde ikke det. Det var stadig noen småting som ikke kunne leveres, forteller Myklebust.

Det gjaldt blant annet innmaten til et hjørneskap for kasseroller. Dette var også noen måneder forsinket, og kom samtidig med kjøleskapet. Myklebust har likevel stor forståelse for situasjonen til Elkjøp.

– Det har vært leveringsvanskeligheter da. De har gått tomme. Vi har fått tilbud om alternative produkter, men vi ville ha det vil hadde bestilt, sier han.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge Madeleine Schøyen Bergly beklager at Myklebust har opplevd forsinkelser, og er glad for at han har fått alle varene nå.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge Madeleine Schøyen Bergly Foto: Elkjøp

«Det har vært utfordringer med varetilgang i sammenheng med økt behov for en del elektronikk, spesielt rundt hjemmekontorrelaterte produkter på et globalt nivå, grunnet pandemien, men også grunnet kapasitetsutfordringer på diverse fabrikker» skriver Bergly til NRK.

Ekteparet Møller pusser også opp kjøkkenet.

På Ikea fikk de beskjed om at hvitevarene de ville ha ikke ville komme før neste år.

De bestilte derfor en del hvitevarer Elkjøp hadde på lager, og en mikrobølgeovn fra en tredje kjede. Etter hvert fikk de vite at heller ikke denne mikrobølgeovnen kunne leveres før neste år.

Ikea tok etter hvert kontakt og fortalte at benkeplaten var forsinket. Nå er både skap og benkeplate kommet fra Ikea, og kjøkkenet er i ferd med å monteres opp.

Møller håper å få ferdig kjøkkenet snart. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Sylvia har forståelse for at det er varemangel og forsinkelser, og er fornøyd med at Ikea har informert dem underveis.

Kommersiell direktør i Ikea Norge Eja Tuominen bekrefter at det er en del forsinkelser på varer til for tiden. Dette gjelder særlig garderober og kjøkken.

Kommersiell direktør i Ikea Norge Eja Tuominen Foto: IKEA

«Bakgrunnen til problemene er sammensatt og det er totalen som er utfordrende. Stengte fabrikker, mangel på noen råvarer og utfordringer med transport, kombinert med rekordstor etterspørsel har gjort situasjonen uoversiktlig for hele bransjen», skriver Tuominen i en e-post til NRK.

Mangel på mange typer varer

Det er mange varer du kan risikere å vente lenge på hvis du skal pusse opp.

NRK er kjent med at kunder har opplevd forsinkelser på fliser, gulvlaminater, parketter, lamper, rekkverk, trapper, herdet glass og diverse elektriske varer.

Også Byggmakker merker problemene.

– Vi ser at spesielt produkter fra Østen en utfordring, det er spesielt uforutsigbart, sier direktør for kommunikasjon Petter Knutsen.

Han ramser opp.

– Dørhåndtak, møbbelhåndtak, enkelte varelinjer på elverktøy og håndverktøy, noen typer skruer og bygningsbeslag kan være utfordrende.

Flere typer dørhåndtak mangler i det ellers rikelige utvalget på Byggmakker. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Knutsen har også begynt å bekymre seg for neste års varer.

– Vi har seks til sju konteinere med hagemøbler som vi ikke vet når vi får. Det betyr at forutsigbarheten blir krevende ut mot varehusene, når vi kommer over jul, sier Knutsen.

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer og trelast.

Direktør for kategori Proff Pål Erichsen sier de også merker mangel på enkelte varer.

Direktør for kategori Proff i Optimera Pål Erichsen

– Elektroverktøy, lamper og skjøteledninger, der er det litt utfordringer. Det er relatert til transportutfordringer og ekstremt høye priser på konteinerleie som for tiden rammer alle uavhengig av bransje.

Byggmakker merker også høye konteinerpriser.

– Et eksempel er våre egne toaletter som skal være et prisgunstig alternativ. De har en veiledende utsalgspris på 990 kroner. Normalt sett så ville det kostet oss 100 kroner i frakt. Nå er frakten kalkulert til 540 kroner, så det er jo dramatisk for oss.

– Det betyr vel kanskje at det blir dyrere for kundene etter hvert også?

– Det er vel sånn at vi må se på den totale lønnsomheten i produktene, ja.

Bedring på trevirke

Det har tidligere også vært stor mangel på trevirke også, noe som resulterte i høye priser. Her mener bransjen at man nå er over den verste kneika.

– Vi setter ned prisene opptil 9 prosent 1. desember og håper at denne utviklingen vil fortsette, sier Erichsen i Optimera.

– Generelt er trelast nå ned omtrent 10 prosent, siden vi så toppen i august. På enkelte produkter så har vi nå senket prisene opp mot 30 prosent, sier Knutsen i Byggmakker.

– Kan være problemer ut 2022

I Byggmakker er de svært usikre på om tilgangen på varer kommer til å bedre seg neste år. De får ingen garantier fra sine samarbeidspartnere innen frakt.

– Hvis vi spør og utfordrer dem på svar så får vi dessverre beskjed om at de er redd for at det kan bli verre, sier Knutsen.

På Byggmakker er det et stort utvalg av gulvlaminater og parketter, men mye er bestillingsvare. Det kan være lurt å bestille i god til før oppussingen. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Også Ikea forbereder seg på at problemet kan vare lenge.

«Vi har vært kjent med utfordringen rundt produkttilgang lenge, og vi er forberedt på at det kan ta tid før situasjonen igjen blir bedre», skriver Ikeas kommersielle direktør Tuominen.

Bransjedirektør i Virke Byggevarehandel Aslaug Koksvik Foto: Virke

– Hvis du skal varer til et byggeprosjekt bør du være ute i god tid. Det sier bransjedirektør i Virke Byggevarehandel Aslaug Koksvik.

Virke har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at i overkant av 40 prosent av medlemmene innen Byggevarehandelhar dårligere varetilgang om dagen.

– Jeg har selv erfaring fra at jeg har drevet og ventet på et kjøkken helt fra juni. Jeg har fått bare utsettelse og utsettelse, sier Koksvik.

På direkte spørsmål oppgir hun at det er et kjøkken bestilt fra Elkjøp.

Elkjøps kommunikasjonssjef ber nå folk som skal pusse opp kjøkkenet være forberedt på forsinkelser på enkelte deler.

« Våre tips er å ikke for eksempel rive ned sitt gamle kjøkken før det nye har ankommet og ikke bestille montør til samme dag som nytt kjøkken skal ankomme.» skriver Madeleine Schøyen Bergly.

Virke har tro på at varetilgangen nå blir bedre, fordi etterspørsel på verdensbasis har gått noe ned, forteller Koksvik.

– Men hvor lang tid det tar er fortsatt usikkert. Det vil nok være et utfordrende marked langt inn i 2022 og kanskje i 2023, sier Koksvik.

Håper å være ferdig til jul

Hjemme hos Sylvia Blomberg Møller går det sakte fremover.

Det nye kjøkkenet fra Ikea er hvitt, men foreløpig er det pakket inn i blå, beskyttende film. Det er et hull der mikrobølgeovnen skulle ha vært.

En kjøkkenkrok er montert, men mikrobølgeovnen glimrer med sitt fravær. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Møller har tatt kontakt med Elkjøp og bedt om å få en mikrobølgeovn de har på lager.

– Hvilket råd ville du gi andre dem som skal pusse opp noe nå?

– Ikke kjøp noe butikken ikke har på lager!

– Når håper dere å være ferdig med oppussingen?

– Det må jo være ferdig til julaften. Det håper vi jo, sier Sylvia.

Heldigvis kan hun og mannen tilbringe adventstiden i sin egen kjellerleilighet.

Der er det både stue og et fullt fungerende kjøkken.