KrF har valgt side

KrFs landsmøte har bestemt at partiet skal forsøke å gå i regjering med sittende regjering med H, V og Frp. 98 delegater stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. 90 delegater stemte for å samarbeide med Ap og Sp i regjering. 2 delegater stemte blankt.