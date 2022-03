Kraftig oljeprisfall – nordsjøolje ned mot 100 dollar fatet

Både nordsjøolja og amerikansk lettolje var ned rundt 6 prosent omtrent ein time etter handelsstart.

Etter å nesten ha gått under 100-dollargrensa, stabiliserte nordsjøolja seg på ein pris på drygt 102 dollar fatet. Den amerikanske lettolja stabiliserte seg på litt under 99 dollar fatet.

Svikt i sal til Kina

Nyheitsbyrået AFP knyter nedgangen til sviktande etterspurnad i Kina, der delar av industrien er stengt ned på grunn av koronasmitte.

I det kinesiske teknologisenteret Shenzhen har 17 millionar innbyggjarar fått beskjed om å halde seg heime. Teknologigigantar som Huawei og Tencent er blant dei som er ramma av nedstenginga.

Også Foxconn, som er leverandør til Apple, har fått pålegg om å stengje.

Den store prisnedgangen kjem berre ei veke etter at oljeprisen skaut i vêret på grunn av uro som følgje av Russlands invasjon av Ukraina.

For ei veke sidan vart nordsjøolje seld for over 130 dollar fatet, ifølge Oslo Børs.