FHI: Kraftig økning i gonorétilfeller – Nå må vi få de unge til å bruke kondom

I løpet av 2022 har det vært en sterk økning av gonorétilfeller i Norge, særlig hos unge heteroseksuelle. Tidligere var gonoré forbundet med menn som har sex med menn.

En tidobling

– Nå ser vi en kraftig økning blant unge kvinner, og det bekymrer oss, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen i FHI.

– For ti år siden registrerte vi 50 tilfeller med gonoré blant kvinner, i fjor var tallet 499. I januar ble det registrert 277 nye tilfeller, 116 av tilfellene er unge kvinner. Hvis den utviklingen fortsetter i 2023, så vil vi ende opp med rundt 3000 gonorétilfeller samlet i alle risikogrupper, og rundt 1000 tilfeller blant kvinner. Den situasjonen må vi for enhver pris unngå å havne i, sier Nilsen.

Tilfeller av gonoré meldt MSIS 2022 januar 2023 etter diagnosemåned, smittemåte og kjønn. Tilfeller av gonoré meldt MSIS 1993-2022 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

Han tror økningen kan være en konsekvens av pandemien.

– Nå skal de ta tilbake alt det tapte. Vi så at da universiteter og høyskoler åpnet, så fikk vi en kraftig økning i gonoré blant heteroseksuelle, unge studenter helt ned i 18-20-årsalder.

Smitterisikoen for de fleste seksuelt overførbare infeksjoner er ofte dobbelt så stor for kvinner som for menn.

– Kvinner er mer mottagelige for smitte fordi smittestoffene trives og formerer seg lettere hos dem. Og gonoré er kanskje den mest smittsomme, seksuelt overførbare infeksjonen vi kjemper mot, sier Nilsen.

Merker ikke symptomene

– Vi vet at gonoré er en spesielt uheldig sykdom, Den er i utgangspunktet verre enn chlamydia, som unge er vant til å forholde seg til.

Kvinner er spesielt sårbare.

– 80–90 prosent av menn vil få symptomer med sviing ved vannlating og utflod. For kvinner er det vagere symptomer. Halvparten av kvinnene som smittes merker ikke symptomene, og er ikke klar over at de er smittet. Og jo lenger du har infeksjonen, jo større fare er det for å utvikle senkomplikasjoner, sier Nilsen.

TEST DEG: Å teste seg for gonoré etter ubeskyttet sex er viktig. De fleste kvinner merker ikke symptomene på sykdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– De kan få egglederbetennelse og de kan få alvorlig underlivsbetennelse. I verste fall kan kvinnen bli steril.

For kvinner er smitterisikoen for gonoré 50–70 prosent ved ett ubeskyttet samleie, mens den er 20–30 prosent for menn.

Hva er gonoré? Ekspandér faktaboks Gonoré er en bakterie som smitter som klamydia. Men, i tillegg til å smitte ved seksuell kontakt med kjønnsorganet, smitter det også via halsen.

Man smittes ved å ha sex uten kondom.

Gonoré kan gi veldig kraftige symptomer og plager.

Gonoré har en egen evne til å utvikle resistens mot antibiotika.

Kjønnssykdommen kan gi infeksjoner som kan gjøre det vanskeligere å bli gravid.

Kommer man tidlig, er infeksjonen lett å behandle

Behandlingsresistent gonoré øker over hele verden. Kilde: Aarvold, Sex og samfunn

– Nå må vi få de unge til å bruke kondom. Husk at det er i møte med en ny eller tilfeldig partner nesten all smitte skjer – bruk alltid kondom da, oppfordrer Nilsen.

Ny partner – bruk kondom

– Vi ser at flere yngre jenter som har sex med gutter, får gonoré nå enn før. Tidligere var det mye menn som har sex med menn, mye smitte i utlandet, men nå er det smitte i Norge, og i Oslo spesielt. Jeg tror det har mye å gjøre med at vi er dårlige til å bruke kondom i Norge, vi er dårligst i verden når det gjelder kondombruk. Det sier lege hos Sex og samfunn, Simon Ertzeid.

Han sier at gonorébakterien har vist seg å kunne endre seg og bli motstandsdyktig.

– Man ser at det blir vanskeligere og vanskeligere å behandle gonoréen. Vi har ikke oppdaget noen superresistente tilfeller i Norge, men det vil komme etter hvert, sier Ertzeid.

Han mener det er et samfunnsansvar å bruke kondom.

BRUK KONDOM: – Norge er et av de dårligste landene i verden når det gjelder kondombruk Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Kulturen i Norge bør bli bedre, det bør være en selvfølge å bruke kondom ved «one night stands».

– Har du en ny partner, og hvis du ikke har rukket å ta en test etter siste ubeskytta samleie, bruk kondom i begynnelsen. Finner man ut at man skal ligge sammen en stund til, ta en test for chlamydia og gonoré, og så kan du droppe kondomet etterpå hvis alt er bra, sier Ertzeid.

Test deg

Det er veldig viktig å teste seg.

– Vi tar klamydia og gonoré-test når de unge kommer inn. Her ser vi at jenter er mye flinkere til å teste seg enn gutter er. Bare en firedel av testene er tatt av gutter, sier Ertzeid.

Det finnes klinikker i alle de store byene, og helsestasjoner over hele landet, hvor det er mulig å levere test. Testing og behandling av gonoré er gratis. Infeksjonen er vanligvis lett å behandle.