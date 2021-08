Klokka 04.30 strammes sykkelskoene i Asker. Den veltrente konserndirektøren får unnagjort den første treningsøkten på vei til Oslo. Strekningen som fikk kallenavnet Tour de Finance.

Lars Erik Lund er 52 år og konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke. Han har god lønn, hus i Asker og kone.

Lars Erik Lund er klar for sykkeletappen fra Asker til Oslo. Foto: Hans Flensted-Jensen Han sykler sammen med 70 spreke syklister. Foto: Hans Flensted-Jensen Syklingen har blitt som terapi for Lars Erik Lund. Foto: Hans Flensted-Jensen

«Bedrøvet. Det er det ordet som best beskriver min sinnstilstand gjennom dagen. Jeg kan ikke huske sist jeg våknet opp uten å føle meg bedrøvet, trist eller på en eller annen måte nedstemt.

Hver morgen kjenner jeg på en uro og kanskje til og med redsel. En ulmende følelse som sprer seg fra hodet og magen.»

Slik starter teksten han la ut på Facebook.

– Da jeg la det ut var det veldig personlig. Jeg trodde det var en fin anledning til å oppdatere mine venner om hvordan jeg hadde det. Så har det tydeligvis truffet en nerve, sier Lars Erik Lund til NRK.

Kamerat var helt uvitende

Sykkelkompis Hans Flensted-Jensen har kjent Lars Erik Lund rundt ett år. De møtes jevnlig til trening eller en kopp kaffe.

Han var helt uvitende før konserndirektøren la ut meldingen på tirsdag.

– For meg var det veldig overraskende. Det jeg vil kalle en øyeåpner. En halvtime før han offentliggjorde dette, hadde vi stått her og smilt og tullet. Så kommer jeg hjem og ser denne Facebook-posten og tenker «What?».

Sykkelturen avsluttes på kafe sammen med sykkelkompisene til Lars Erik Lund. Foto: Helge Tvedten / NRK

Bildet av Lars Erik var ikke av en deprimert mann. Hvordan kunne den vellykkede topplederen bære på dette?

– Han har alltid likt mine poster om mental helse. Men likevel var det en øyeåpner. For mitt inntrykk av Lars er jo bare som smilende, sier Hans.

Overveldende og sårt

Lars Erik Lund forteller at han har trodd at alle hadde det slik som han.

– Men så har jeg etter hvert begynt å skjønne at dette har et ord. At det er en depresjon, sier han.

Det som skulle være en oppdatering til venner, ble snappet opp av flere medier. Først trykket i Agenda magasin, så VG.

Saken er hyppig delt på Facebook. I innboksen lå det raskt 2000 e-poster. Mange fortalte om lignende følelser. Overraskende mange fra toppledere.

– Jeg tror det beste ordet jeg kan bruke er overveldende. Det er overveldende, men litt sårt. I natt var det veldig tungt. Jeg lurte på hva jeg hadde gjort, forteller Lund.

Konserndirektøren har fått over 2000 støtteerklæringer. Foto: Helge Tvedten / NRK

Kjøs: Åpner en dør for andre

Før han valgte å fortelle hvordan har det, fikk han full støtte fra familien – og fra sjefen.

Leder Jimmy Bengtson roser Lund for å ha gått foran for en åpenhetskultur.

– Det er en åpenhet som jeg tror vi som individer trenger og som gjør oss i Veidekke bedre sammen. Det setter et bra eksempel for andre i vanskelige situasjoner, sier Bengtson.

Psykolog Peder Kjøs mener det har stor betydning at også ledere forteller om psykiske problemer.

– Det er en fyr som skal stå fram som en av samfunnets søyler som viser at det ikke er så lett. Og at han ikke føler seg helt som han framstår. Det tenker jeg gjelder veldig mange som har mye ansvar. Da skal man helst ikke vise sårbarhet, for alle andre trenger at du er solid, sier Kjøs til NRK.

– Det at han gjør det likevel, synes jeg er knalltøft, legger Kjøs til.

Konserndirektør Lars Erik Lund om depresjonen. Du trenger javascript for å se video. Konserndirektør Lars Erik Lund om depresjonen.

Håper det blir lettere å vise sårbarhet

Lars Erik Lund mener arbeidslivet må legge til rette for at man kan komme på jobb med hele seg – og alle sine erfaringer.

– Den jeg er, er med en ryggsekk, og den ryggsekken vil jeg ikke ta av lenger. Jeg vil vite at den er der, men jeg trenger ikke se den eller snakke om den. Og jeg vil gjerne vite at andre vet at den er der.

Konserndirektøren erkjenner at han har tenkt mye på hva andre synes om ham. Et tankekjør. På jobben er rollen en leder med kontroll. På Facebook er det bilder av den lykkelige familiemannen.

Lund mener arbeidslivet må legge til rette for at man kan komme på jobb med hele seg. Foto: Helge Tvedten / NRK

Frykten er der fremdeles. Vil kolleger nå behandle ham annerledes? Vil de få på sokkelesten rundt ham?

«Ja, selv mistanken om at de gjør det gjør meg bekymret. Frykten er nesten lammende», skriver han.

Budskapet til Lund er likevel klart:

«Vi må skape arbeidsplasser som aksepterer ulikhet og som bygger på en trygghet om å kunne være annerledes – til å kunne vise sårbarhet og åpenhet også om mentale utfordringer.»