Kongen tar #metoo-grep

Det kommer frem i årsberetningen som hoffet offentliggjorde i dag.

Hoffet hadde startet dette arbeidet før #metoo-kampanjen i fjor høst, men gikk gjennom sine rutiner enda en gang som følge av kampanjen, sier Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, til NRK.

– I likhet med de fleste andre virksomheter foretok imidlertid også vi en gjennomgang av våre rutiner for å være sikre på at det kommer tilstrekkelig klart frem at vi som organisasjon har nulltoleranse for seksuell trakassering, sier han.

Det er ikke meldt inn noen varsler om seksuell trakassering ved hoffet, opplyser Gjeruldsen.

Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved slottet sier at kongehuset tok en gjennomgang av rutiner etter #metoo-kampanjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har parallelt med de etiske retningslinjene også foretatt en oppdatering av våre interne varslingsrutiner, sier han.

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere uavhengig av stilling og oppgaver.

Vil satse på miljø

Hoffet vektlegger miljøarbeid i retningslinjene, der det kommer frem at Slottet vil satse mer på bærekraftige løsninger fremover.

I februar annonserte de at det skal settes opp et miljøbygg ved slottet til bruk ved håndtering av post, varer og avfall. Dette blir første nybygg på området på over 100 år.

Retningslinjene understreker også at hoffet har nulltoleranse for korrupsjon, og utnyttelse av hoffets ressurser til å skaffe seg personlige fordeler.

Varsomhet på sosiale medier

Hoffet har også utarbeidet en veiledning for bruk av sosiale medier.

Retningslinjene vil gjøre de ansatte oppmerksomme på hva de skriver, liker eller deler på sosiale medier, og advarer mot å uttale seg på en måte som skader hoffets interesser.

Brudd på de nye etiske retningslinjene kan føre til konsekvenser for de ansatte ved Slottet, ifølge retningslinjene.