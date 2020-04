Hver 17. mai klokka 10.30 setter kongen flosshatten på hodet og finner plassen sin på slottsbalkongen for å vinke til barnetoget.

Sånn har det vært siden 1906.

I år setter imidlertid koronapandemien en effektiv stopper for kongehusets tradisjonsrike hilsen til barnetoget på nasjonaldagen.

14. april ble det kjent at 17.-maikomitéen i Oslo har bestemt seg for å avlyse barnetoget i hovedstaden. Også i Stavanger, Drammen og Bergen avlyses togene på grunn av smittefare.

SLIK ER VI VANT TIL Å SE DEM: Den vanlige hilsenen fra slottsbalkongen blir det ikke noe av i år på nasjonaldagen fordi barnetoget er avlyst. Foto: Berit Roald

Kun stanset av død, krig og pandemi

NRK får opplyst at Kongehuset nå vurderer ulike andre måter å feire nasjonaldagen på, etter at barnetoget ble avlyst.

– Kongehuset går ut med kongefamiliens program for 17. mai når det nærmer seg, opplyser Slottet til NRK.

Det var Kong Haakon og Dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen i 1906, ifølge Kongehuset.no.

Skikken å hilse fra balkongen, som egentlig er en altan, har vært i holdt i hevd hvert år siden.

De eneste unntakene var i 1910 da Dronning Mauds far, den engelske Kong Edward ble begravd, og i krigsåra 1940–1944 da tyskerne okkuperte Norge – og nå på grunn av koronapandemien.

SE VIDEO: Kun seks ganger tidligere har kongehuset måttet avlyse hilsenen fra slottsbalkongen på nasjonaldagen.

Slipper å vinke i tre timer

Kongefamilien er symbolet nordmenn samler seg om på nasjonaldagen.

– Når barnetoget kommer er det en hendelse full av symbolikk, men først og fremst er det et pedagogisk lærestykke når Kongen symboliserer Staten og Grunnloven, og Staten så å si vinker til barna. Da skjønner de at de er en del av et kongerike og et konstitusjonelt samfunn, forklarer kongeforfatter Tor Bomann-Larsen.

Han har skrevet flere biografier om kong Haakon VII og dronning Maud.

Ifølge Bomann-Larsen er det faktisk hardt arbeid å vinke i tre timer ifra slottsbalkongen, slik kongefamilien vanligvis gjør.

– Det er en stor innsats, som man ikke gjør for moro skyld, men som styrker båndet mellom Kongen og folket, og hans symbolske rolle, sier kongebiografen.