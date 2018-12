Tradisjonen tro fotograferes kongefamilien i Den røde salong på Slottet før jul.

På nyåret, 21. januar, fyller prinsesse Ingrid Alexandra 15 år, mens prins Sverre Magnus fylte 13 år 3. desember.

– Årets bilder viser at det ikke er noen små barn i kongefamilien lenger. Nå er de blitt tenåringer begge to, sier NRK-journalist Kristi Marie Skrede.

Som mangeårig journalist med kongehuset som spesialfelt, har Skrede fulgt de to kronprinsbarna tett.

– De har posert på julefotografier hele livet. Forskjellen er at de nå stiller seg pent opp i kontrast til tidligere år hvor de har sprunget rundt og laget ablegøyer, sier Skrede.

Erfaren prinsesse

Kronprinsbarna holder en relativt lav profil i offentligheten. De siste årene har imidlertid prinsesse Ingrid Alexandra fått en smakebit på rollen som venter henne i fremtiden.

Prinsessen har fått mer erfaring med å representere, som da hun i sommer avduket nye skulpturer i Slottsparken.

Hennes bror, prins Sverre Magnus, representerer kongefamilien i mindre grad.

– Både foreldrene og besteforeldrene er veldig opptatt av at den viktigste oppgaven kronprinsbarna har, er å være skoleelever, sier Kristi Marie Skrede.

Kronprinsbarna har en uke igjen på skolen før de kan ta juleferie, mens foreldrene skal ut på en flere oppdrag.

– Til tross for at kronprinsessen jobber mindre nå enn før, skal hun blant annet på førjulsbesøk til Dikemark Asylmottak og foreningen For Fangers Pårørende, sier Skrede.

PYNTET JULETRE: I fjor pyntet kongefamilien juletreet under den offisielle fotograferingen, og kronprinsbarna stod i spissen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tradisjonell jul på Kongsseteren

Når det offisielle programmet er over neste uke, går det mot tradisjonell julefeiring på kongeseteren.

Ifølge Slottet skal kongeparet tradisjonen tro feire jul på Kongsseteren – deres private eiendom som ligger på Voksenkollen i Nordmarka i Oslo.

Kronprinsfamilien har vekslet mellom Kongsseteren, Skaugum og familiens hytte i Uvdal de siste årene. I år blir det jul sammen med kongeparet i Nordmarka, opplyser assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen.

Kongefamilien