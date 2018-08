Her er kong Haralds kjærlighetsgave til dronningen på gullbryllupsdagen

Til tonene av «Dette er dagen som Herren har gjort», sangen som ble komponert da kong Harald og dronning Sonja skulle signes i Nidarosdomen i juni 1991, tok kongeparet plass i Oslo domkirke i ettermiddag.

Sammen med dem til feiring og festgudstjeneste var kongefamilien, regjeringen, stortingsrepresentanter og 200 gjester av folket.

Dronning Sonja var ikledd en lys drakt, og på jakkens venstre side bar hun noe helt spesielt: En roseformet brosje som hun fikk av kong Harald i gullbryllupsgave i dag.

For øvrig fikk Sonja en brosje også i forlovelsesgave av daværende kronprins Harald i 1968. Se henne vise den frem da det nyforlovede paret møtte pressen:

Det forlovede paret møtte pressen: – Ni år var lenge nok Du trenger javascript for å se video. Det forlovede paret møtte pressen: – Ni år var lenge nok

Hadde på seg dronningens design

Og det var flere i kongefamilien som var iført en spesiell hilsen og hyllest til gullbryllupsparet i dag.

Kongefamiliens kvinnelige medlemmer – både dronning Sonja, prinsesse Astrid, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prinsesse Märtha Louise og hennes tre døtre – hadde alle på seg minnetegn, en slags medalje eller nål, som er designet av dronningen.

FEIRET MED KONGELIG DESIGN: De kvinnelige medlemmene av kongefamilien hadde alle på seg minnetegn, formet som en blå sløyfe med anheng, som dronning Sonja har designet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gullbrudeparet ble møtt av jubelrop og vinkende folk langs hele kjøreruten, da de kjørte i åpen bil fra Slottet til Oslo domkirke.

Bilen de kjørte i dag, var den samme som ved bryllupet i 1968.

Kongeparet ankom domkirken i åpen bil Du trenger javascript for å se video. Kongeparet ankom domkirken i åpen bil

– Deres kamp har gitt mot og styrke til mange

Under festgudstjenesten vektla biskop Kari Veiteberg hvor vanskelig det hadde vært for paret å måtte være kjærester i skjul.

– Alle sportsinteresserte vet hva gull betyr. Men denne kjærlighetsreisen strekker seg enda lenger tilbake. Det dreier seg om ni år som kjærester i skjul, sa biskop Kari Veiteberg i sin tale.

Hun viste til hvordan kongen har uttalt at det knapt skulle være mulig å gifte seg med Sonja.

– «Det var jo tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje,» sier kongen i dag. Dronningen har også beskrevet hvor tøft det var å skjule og kjempe for kjærligheten over så lang tid, sa Veiteberg og hyllet kongeparet for åpenheten.

– Takk for at dere fortalte oss, folket, om kampen. Det er mange som strever, mange som må vente, mange som lever i skjul, og som må kjempe for aksept. At kongeparet holdt ut, gir mot og styrke.

Se bildehistorien: Kongeparets kamp for kjærligheten

Under festgudstjenesten leste også barnebarna prinsesse Ingrid Alexandra og Maud Angelica Behn to bibeltekster.

Maud Angelica og Ingrid Alexandra i Kongeparets jubileumsgudstjeneste. Du trenger javascript for å se video. Maud Angelica og Ingrid Alexandra i Kongeparets jubileumsgudstjeneste.

Rørte kongefamilien med sang

Sanger Nils Bech fremførte sin egenkomponerte sang «Thank you» for kongefamilien og gjestene under gudstjenesten.

Bech avsluttet med ordene: «Hjelp oss å finne styrken til å tro at vi kan bli elsket. La oss ikke stå i veien for hverandres kjærlighet, slik at kjærligheten i oss og rundt oss får være åpen og fri.»

Rørte kongefamilien med sang Du trenger javascript for å se video. Rørte kongefamilien med sang

Kongeparet varslet i et intervju med NRK før jul i fjor at de ville droppe en storslagen feiring av gullbryllupsdagen. Etter at de da hadde lagt bak seg en tid med feiring av både 25 år på tronen og 80-årsdagene, orket de ikke tanken på nok en jubileumsfeiring.

Etter dagens festgudstjeneste har de i kveld festmiddag med rundt 60 gjester fra familien og vennekretsen på Slottet.

Kongefamilien tok seg likevel tid til en ekstra hyllest da de gikk ut på slottsbalkongen i ettermiddag og ble møtt med jubelrop og applaus av de fremmøtte nede på Slottsplassen.