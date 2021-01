I nyttårstalen for to dager siden fortalte kong Harald at kongefamilien er dypt berørt av jordskredet i Gjerdrum. Åtte personer er savnet, og to er bekreftet omkommet.

Mange familier mistet alt de eide da grunnen under dem raste midt på natta.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet, sa kongen i nyttårstalen.

Politiet har fortsatt håp

Søndag besøker han ofre sammen med dronning Sonja og kronprins Haakon. Da skal de også møte redningsarbeidere som har jobbet døgnet rundt i håp om å finne overlevende.

Politiet sa lørdag at det håpet er der fortsatt, selv om det blir litt mindre for hver time som går.

– Det er fortsatt mulig å overleve i luftlommer. Vi har fokus på å redde liv og vi holder på så lenge det er mulig, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Lørdag var redningsmannskapene mest opptatt av boliger de vet tilhørte de savnede, i håp om å finne overlevende i de ødelagte ruinene.

Stolt og rørt konge

Kongen berømmet i nyttårstalen innsatsen til letemannskaper, nødetater, lokalsamfunnet og myndigheter.

– Dere har fremdeles mye tungt arbeid foran dere. Og nok en gang ser vi at folk mobiliserer for å hjelpe medmennesker i nød. Det gjør meg både stolt og rørt, sa kongen.