Kongefamilien deler nye julebilder

Kongefamilien stilte til julefotografering i forbindelse med innspillingen av TV-programmet «Adventsstund fra Slottskapellet» på Slottet i Oslo.

I år vil kongeparet være sammen med barn og barnebarn julaften og første juledag på Skaugum, skriver Kongehuset på sine sider. Kongeparet vil disse dagene bo på Bygdø kongsgård.

Kongefamilien legger stor vekt på å overholde både de nasjonale og de lokale smittevernreglene, skriver de.

Adventsstund

I går, fjerde søndag i advent, inviterte kongefamilien til adventsstund i Slottskapellet.

Kong Harald sa i sin tale at han håper alle tar ekstra godt vare på hverandre i julen.

– Nå går vi inn mot julehøytiden, som for mange blir litt annerledes i år. Jeg håper at vi tar ekstra godt vare på hverandre, og at vi viser en omtanke og omsorg som vi alle trenger. Jeg ønsker alle en riktig god jul, sa kong Harald.

Se utdrag for adventsstunden her: