– Jeg frykter at pasienter som trenger akutt hjelp ikke ber om det, sier klinikkleder ved OUS, Bjørn Bendz.

Mens ambulansen vanligvis rykker ut både tre til fire ganger i døgnet ved både Ullevål og Rikshospitalet, har de enkelte dager den siste uken ikke fått inn en eneste akuttinnleggelse.

Heller ikke dem med mildere hjerteinfarkt har tatt kontakt i like stor grad som før. Rundt 80 prosent av dem er borte, ifølge klinikklederen.

klinikkleder Bjørn Bendz ved hjerte- lunge- karklinikken ved OUS frykter for store komplikasjoner og lange sykehusopphold senere i vår nå som hjertepasientene igjen lar være å ta kontakt Foto: Geir Olsen / NTB

Historien gjentar seg

Tilsvarende skjedde ved starten av koronapandemien. Mange ventet med å ringe 113 da de fikk hjerteinfarkt, og det førte til svært alvorlige komplikasjoner.

– Utover våren i fjor så vi mange med hull på hjertet og hjerteklafflekkasjer, som krevde lange intensivopphold og operasjoner som en følge av at de ikke oppsøkte hjelp da de trengte det dager og uker i forveien, sier Bendz.

Også i Danmark skjedde det samme. Ifølge en studie kom pasienter til hjerteavdelingene med skader de ikke hadde sett på flere tiår fordi de fikk for sen behandling.

Bendz håper denne våren blir annerledes:

– Vi har kapasitet til hjertepasientene og de er selvfølgelig velkomne når de trenger hjelp, sier han.

Sitter i ro

Overlege ved LHL-sykehuset Charlotte Ingul sier det er et fenomen verden over.

– I tre store studier fra USA, Italia og England så man en nedgang i fjor vår på mellom 40 og 60 prosent sammenlignet med 2019 i antall akutte infarkter, fortelle hun.

Hun tror mange frykter covid-19 mer enn smerten i brystet. Men hun utelukker ikke at det også kan være en reell nedgang i hjerteinfarkt.

SITTER MER: Overlegen ved LHL-sykehuset Charlotte Ingul tor mange infarkt ikke utløses når vi sitter mye i isolasjon. Foto: n637485 / n637485

– Det at folk sitter mye i ro og ikke belaster hjertet, fører nok til at de ikke utløser infarktet eller kanskje ikke merker det. Men det ligger latent og kan komme på et senere tidspunkt, sier hun.

Hun er likevel urolig over nedgangen.

– Ja, vi er urolige for det. Nordmenn er veldig godt oppdratt og vil ikke belaste helsevesenet. Det kan bli en hemsko under pandemien, sier den svenske legen.

